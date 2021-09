Logiciel de gestion des temps et activités (GTA) : un suivi et une organisation plus faciles des équipes sur les chantiers

Les métiers du BTP demandent un suivi spécifique et parfois complexe au sein d’une entreprise. Pour planifier et gérer plus facilement les temps de travail des collaborateurs sur les chantiers, la GTA (Gestion des Temps et Activités) est la solution idéale.

La gestion des ressources humaines dans le secteur du BTP devient de plus en plus difficile et chronophage à cause des réglementations exigeantes et des modes d’organisation du travail qui évoluent rapidement.

Opter pour une solution de GTA permet une plus grande fiabilité dans la gestion du temps de travail, une meilleure vision de l’activité des équipes sur les différents chantiers, un gain de temps pour les services administratifs et RH ainsi qu’un échange des informations plus efficace entre les collaborateurs.

Planifier ses chantiers, affecter ses équipes et assurer un suivi de la paie

À travers un planning visuel et collaboratif, les conducteurs de travaux et responsables d’exploitation peuvent organiser les affectations chantiersde leurs équipes, les informer des absences et congés tout en suivant le budget d’heures des chantiers. Les chefs de chantier et chefs d’équipe peuvent quant à eux saisir et contrôler les heures effectuées facilement grâce à une application mobile qui fonctionne même hors ligne. Les responsables de travaux et le service administratif peut contrôler ou compléter les données avant envoie en paie.

Analyser les temps de travail pour une meilleure rentabilité

Le GTA permet d’obtenir l’analyse des heures par chantier, par collaborateur et le suivi de la rentabilité de chaque chantier. Il s’intègre au suivi de chantier et à la comptabilité analytique de l’entreprise, quel que soit le logiciel utilisé. Associée à la solution paie déployée par BRZ (externalisation totale ou logiciel en cloud), la valorisation des heures sur chantiers peut être faites avec le Taux moyen réel de la paie au lieu d’un taux fixe standarDL.

Gérer les absences et les congés

Grâce au portail dédié accessible sur ordinateur ou mobile, les salariés peuvent directement faire leur demande de congés, consulter leurs bulletins de paie et renseigner leurs absences. Ces informations sont transmises aux managers et services de paie et RH qui consultent et valident les différentes demandes et justificatifs.

