Indispensable pour garantir des échanges thermiques quasi nuls conformément aux standards une maison passive et pour limiter les ponts thermiques, JACKODUR® Atlas apporte la solution en assurant à la fois la fondation et l’isolation de la dalle thermique. Avec une maison à ossature bois, il est en plus possible de concilier respect de l'environnement, design et confort des occupants.

Garantir une efficacité absolue pour atteindre les objectifs requis d’une maison passive à ossature bois était l’objectif de ce chantier.

C’est l’entreprise familiale Ferjoux, créée en 1988 et spécialisée dans ce type de construction, qui a été chargée de réaliser la construction de cette maison individuelle. L’entreprise s’est adaptée depuis plusieurs années aux nouvelles façons de concevoir l’habitat et suit de près les règlementations environnementales ainsi que les avancées technologiques en matière d’innovation des matériaux. Mickaël Ferjoux fils s’est chargé de l’étude de projet, des conseils aux propriétaires, du suivi de chantier et de la coordination artisans.

Il faut préciser que l’entreprise Ferjoux adhère à la Fédération Française de la Construction Passive afin de proposer à ses clients la performance et la qualité de leur habitat. En devenant une démarche prioritaire, il s’agit d’apporter les meilleures solutions pour assurer à la fois des économies d’énergie et profiter du confort de l’habitat passif. L’avenir étant sans aucun doute dévolu à ce type de construction à la fois agréable à vivre, économe et durable, comme peuvent en témoigner d’autres pays européens, désormais convaincus !

Un choix raisonné

Bien que proposant différentes solutions constructives, Mickaël Ferjoux avoue être particulièrement attaché au procédé développé par JACKON Insulation : « J’utilise autant que possible JACKODUR® Atlas car les expériences avec cette technique se sont toujours révélées très positives. Je le recommande donc systématiquement, sans restrictions ni réserves. Le seul frein actuel sur le marché français est le défaut de connaissance des entreprises intervenantes sur le chantier face à ce principe pourtant à la fois très simple et très rapide à mettre en œuvre. Une fois expérimenté, le doute est pourtant levé, mais il faut encore du temps pour changer les habitudes. De ce fait, pour notre activité, il n’est pas encore possible de réaliser une majorité de nos constructions avec JACKODUR® Atlas, mais la tendance est incontestablement vers le développement de l’utilisation de cette technique. Elle apporte un confort de pose sans équivalent avec plus d’efficacité sur le chantier, tout en éliminant le risque de pont thermique ».

Mise en œuvre en 4 étapes

Après livraison des panneaux sur-mesure directement sur le chantier, sur palette, avec un plan de pose personnalisé et des éléments numérotés :



Phase 1

Réalisation d’un fond de forme pour l’assise des panneaux.

Phase 2

Installation des panneaux manu-portables JACKODUR® Atlas de type KF 300, choisis ici en 240 mm d’épaisseur par simple emboitement en commençant toujours par un élément d’angle, aligné au cordeau, suivi des éléments latéraux qui seront mis en place dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Phase 3

Pose d’un film PE sur l’ensemble de la surface des panneaux avant passage des gaines.

Phase 4

Coulage d’une dalle béton de 250 mm d’épaisseur avec ferraillage, sur la surface.

Avantages

Solution à la carte, sur-mesure, avec des panneaux prédécoupés en usine par JACKON Insulation, selon les plans fournis par l’architecte .

. Mise en œuvre rapide pour un coût réduit et un important gain de temps, du fait de la combinaison de l’isolation thermique et du système de coffrage permettant une réalisation en une seule étape .

. Pas de contrainte spécifique et pas de risque d’erreur de pose .

. Adaptation sur chantier des éléments nécessitant le passage des réservations par découpage à la scie, au cutter ou au fil chaud. Il est également possible de recréer facilement, si besoin, des feuillures alternées avec un tracé d’une très grande précision et sans aucune salissure.

nécessitant le passage des réservations par découpage à la scie, au cutter ou au fil chaud. Il est également possible de recréer facilement, si besoin, des feuillures alternées avec un tracé d’une très grande précision et sans aucune salissure. Rupture totale de ponts thermiques sur toute la zone de la dalle et de sa bordure sans risque de malfaçons .

. Résistance à la compression optimale .

. Accompagnement JACKON Insulation tout au long du projet, de la conception à la réalisation.