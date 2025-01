Les ambitions de CAP2030 dévoilées

Le projet CAP2030 mobilise les acteurs du bâtiment pour aller au-delà de la RE2020 afin de préparer les bâtiments durables de demain. Les premiers résultats sont désormais disponibles.

Depuis son lancement en 2023, le projet CAP2030 mobilise les acteurs de la construction pour aller au-delà des exigences de la RE2020.

Lancée en 2022, cette réglementation environnementale a fixé des bases solides en matière de sobriété énergétique et de réduction des impacts carbone. Toutefois, CAP2030, porté par l'Alliance HQE-GBC, Effinergie et le Collectif des Démarches Quartiers Bâtiments Durables, va plus loin.

Soutenu par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME, le projet vise à intégrer de nouvelles dimensions, telles que la gestion de l'eau, la qualité de l'air intérieur ou encore la biodiversité. Cette démarche collective, appuyée par le CSTB et le Plan Bâtiment Durable, prépare les prochaines étapes des réglementations environnementales, tout en outillant les professionnels pour relever les défis écologiques et économiques.

Neuf axes de travail

En mobilisant plus de 1 000 experts, CAP2030 a exploré neuf thématiques au sein de groupes de travail (Carbone, Gestion durable de l’eau, Biodiversité, Économie circulaire, Adaptation au changement climatique).

Les premiers livrables, publiés sur le site du Plan Bâtiment Durable, poseront les bases d'un cadre commun de référence (CCR) attendu début 2025. Ce CCR, applicable à toutes les typologies de bâtiments, ambitionne d'accompagner la montée en compétences des professionnels et d'unifier les pratiques. Grâce aux retours d'expérience des maîtres d'ouvrage, il pourra évoluer pour répondre aux besoins concrets du terrain et alimenter l'Observatoire CAP2030.

Les travaux se poursuivront en 2025, avec des inscriptions ouvertes aux acteurs désireux de contribuer à cette initiative pionnière.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock