Face aux défis environnementaux actuels, Isover et Placo présentent la première cloison éco-circulaire du marché : la Placo Infinaé 98/62. L'objectif : répondre à l'urgence de concevoir des bâtiments plus résilients. Une innovation conforme aux exigences environnementales Fabriquée en France, la Placo Infinaé 98/62 est composée de matériaux recyclés et recyclables. La plaque Placo Infinaé 18S, produite à Chambéry, contient au moins 50 % de plâtre issu de chantiers de déconstruction, tandis que la laine PAR Phonic Tech Lanaé, fabriquée à Chalon-sur-Saône, intègre 74 % de verre recyclé combiné à un biosourcé liant. L'ossature métallique Placostil Infinaé M/R 62, façonnée dans l'Oise, se distingue par une composition contenant 75 % d'acier recyclé. Grâce à cette conception éco-responsable, les émissions de CO2 associées à ce cloison sont réduites de 11 % par rapport aux solutions dites standards. Au-delà de son engagement environnemental, cette cloison se démarque par ses techniques de performances. Elle assure une résistance au feu EI60, un affaiblissement acoustique de 47 dB et peut atteindre une hauteur impressionnante de 5,55 mètres. Son installation est facilitée par une largeur de 900 mm, qui permet un gain de temps sur les chantiers et réduit de moitié la quantité de montants nécessaires. Conforme aux exigences de la RE2020 et aux certifications environnementales telles que HQE, LEED et BREEAM, elle tend à s'imposer comme une solution adaptée aux bâtiments tertiaires, notamment les établissements scolaires, bureaux, hôtels ou commerces. Une approche circulaire et identitaire Pour renforcer son adoption sur le terrain, Isover et Placo ont également travaillé sur une identité visuelle distincte. La plaque arbore un carton jaune et des marquages ​​blancs. L'emballage transparent de la laine facilite son recyclage en boucle fermée . Avec la Placo Infinaé 98/62, Isover et Placo ont pour ambition d'illustrer comment l'éco-conception peut allier innovation, durabilité et performance. Marie Gérald Photo de Une : Isover - Placo