Un ascenseur à 3 200 m d'altitude : la prouesse signée Koné à la Cime Caron

Accessibilité en haute montagne : une nouvelle frontière franchie par la technologie d’ascenseur

Comment concilier contraintes extrêmes, conception architecturale et accessibilité ? C’est le défi qu’ont relevé Koné et la SETAM en équipant le sommet de la Cime Caron (3 200 m), à Val Thorens, d’un ascenseur sur-mesure. Ce projet, aussi discret qu’ambitieux, marque une étape symbolique dans la mobilité verticale en milieu montagnard, un secteur encore peu exploré dans le domaine du BTP. Retour sur un chantier singulier, entre contraintes extrêmes, performances d’ingénierie et adaptation à l’environnement alpin.

Un objectif clair : ouvrir la haute montagne au plus grand nombre

Le projet s’inscrit dans une démarche initiée par la station de Val Thorens et la SETAM : rendre les sommets accessibles à tous les publics, y compris les personnes âgées ou à mobilité réduite. L’installation de cet ascenseur facilite l’accès à la nouvelle plateforme panoramique et au centre d’interprétation “Espace Caron 3200”. Il permet ainsi de valoriser un site d’exception sans en compromettre l’intégrité.

Contexte :

Altitude : 3 200 m

Site classé ZNIEFF (zone naturelle)

Fréquentation touristique élevée

Accès via téléphérique

Focus technique : un ascenseur Koné MonoSpace® DX 700 taillé pour l’altitude

Le choix du modèle MonoSpace® DX 700 n’est pas anodin. Cet ascenseur sans local machinerie est conçu pour les bâtiments à faible ou moyenne hauteur, mais surtout pour une intégration optimisée dans des volumes réduits — un atout précieux en montagne où la compacité est un impératif.

Spécifications :

Technologie sans machinerie (machine Gearless, gain de place)

Capacité : jusqu’à 1 000 kg

Vitesse : 1 m/s

Nombre de niveaux : 4

Dimensions cabine : sur mesure pour s’adapter au bâtiment

Mais surtout, l’équipement est résistant aux conditions extrêmes :

Températures négatives prolongées (-25°C)

Variations thermiques importantes (>40°C en saison)

Faible pression atmosphérique

Vent fort (jusqu’à 150 km/h sur la crête)

Un chantier millimétré en site difficile

La réalisation du chantier a nécessité une logistique alpine précise. L’équipement a été héliporté par modules jusqu’au sommet, avec un montage en conditions météo sévères, et ce dans un délai serré de 6 semaines.

Les étapes clés :

Préparation en usine des modules d’ascenseur Acheminement en convoi spécial et héliportage Installation sur site, intégrée à une structure béton préfabriquée Réglages et tests en conditions réelles

Le défi était d’autant plus grand que l’installation devait cohabiter avec des flux touristiques maintenus en basse saison.

Architecture et intégration paysagère

Le bâtiment qui abrite l’ascenseur a été conçu pour s’intégrer dans le paysage minéral du sommet. Il s’agit d’une structure modulaire et sobre, habillée de matériaux résistants à l’humidité et aux cycles gel/dégel. L’objectif : ne pas rompre la lecture du paysage depuis les points de vue.

Partie intégrée dans le programme “Caron 3200”:

Terrasse panoramique

Espaces pédagogiques

Itinéraires d’interprétation du paysage

Accès facilité aux belvédères extérieurs

Une approche durable et exemplaire

Bien que discret, ce projet s’inscrit dans une logique de développement durable :

Aucune artificialisation nouvelle : le projet s’appuie sur une emprise existante

Matériaux préfabriqués pour limiter les rotations d’engins

Équipement basse consommation, avec variateur de fréquence et éclairage LED

Maintenance connectée grâce à la technologie Koné DX (diagnostic à distance, alertes prédictives)

Une vitrine technologique pour la montagne de demain

Ce chantier ouvre la voie à de nouvelles applications des technologies d’ascenseurs en montagne : refuges, stations scientifiques, plateformes d’observation… autant de lieux qui pourront bénéficier d’une mobilité verticale fiable et sobre, y compris dans des zones isolées.

“Ce projet démontre que l’on peut conjuguer innovation technologique et respect des sites naturels en montagne.” – Direction Koné France

FAQ

Quel est l’ascenseur le plus haut installé en France ?

L’ascenseur Koné installé à la Cime Caron, à 3 200 m, est l’un des plus hauts du pays en environnement naturel.

Comment installe-t-on un ascenseur en haute montagne ?

Par modules préfabriqués, transportés par hélicoptère, et montés en un temps limité pour limiter l’impact environnemental.

L’ascenseur est-il accessible au public ?

Oui. Il permet d’accéder à la plateforme Caron 3200, ouverte aux visiteurs via le téléphérique.

Par Camille Decambu

Photo de une : © Koné