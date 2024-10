[Kalcul] Nouveau module de prédimensionnement plancher poutrelles/entrevous KP1

NOUVEAU : les Planchers Poutrelles/Entrevous sont maintenant intégrés au module de prédimensionnement Kalcul Structure ! Ce module a été développé pour démocratiser la solution et soutenir les mutations du marché, dont la RE2020 et son volet empreinte carbone. KP1 souhaite accompagner, dès la phase études, les équipes de maîtrise d’œuvre et les entreprises de gros œuvre dans la préconisation des solutions Planchers poutrelles/entrevous les plus adaptées à leur chantier.