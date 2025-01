Installux vient de finaliser l’acquisition stratégique de Comey

Le groupe Installux annonce l’acquisition de Comey, acteur clé dans le domaine des planchers techniques. Cette opération marque une étape stratégique dans le développement d’Installux dans l’aménagement des espaces tertiaires.

Le groupe Installux, spécialiste du marché des profilés et accessoires en aluminium, annonce l’acquisition de Comey, acteur majeur dans le domaine des planchers techniques. L’opération, qui a été finalisée le 30 décembre 2024, marque une étape stratégique dans le développement d’Installux dans l’aménagement des espaces tertiaires.

Comey rejoint ainsi les marques de cloison Tiaso et Mecanalu, renforçant ainsi l’expertise du groupe Installux en matière de solutions globales et innovantes dans l’aménagement d’espaces tertiaires.

« Nous sommes désormais en mesure de proposer une gamme complète de produits et services : la cloison amovible et le plancher technique. Une alliance cohérente qui nous permet de répondre pleinement aux enjeux d’amovibilité et de réemploi, des priorités clés pour nos clients et nos partenaires », déclare Christophe Canty, président du directoire du groupe Installux.

Le tertiaire comme terrain de jeu

Fondée en 1966 et basée à Villeneuve-sur-Yonne dans l’Yonne (89), l’entreprise familiale Comey est reconnue pour son expertise dans des secteurs variés du bâtiment tels que les bureaux, les salles blanches, les data centers et les locaux techniques. Avec une production annuelle d’environ 300 000 m² de planchers surélevés, Comey est l’un des acteurs majeurs de son marché.

En 2023, l’entreprise a réalisé un CA de 19,5 M€, avec un effectif d’une quarantaine de salariés. Cette acquisition est un autofinancement pour le groupe Installux, qui renforce sa stratégie de croissance externe, pour devenir une référence dans le domaine du cloisonnement et de l’aménagement des espaces de bureaux et locaux professionnels.

Des offres complémentaires pour des solutions globales

Avec l’intégration de Comey au sein du pôle cloisons d’Installux, le groupe peut proposer une offre complète associant cloison amovibles et planchers techniques, répondant aux enjeux actuels d’amovibilité et de réemploi. Cette combinaison renforce la capacité d’Installux à proposer des solutions adaptées aux projets d’envergure, tout en optimisant la chaîne de valeur grâce à ses services transverses.

« Je suis très heureux d’avoir trouvé dans le groupe Installux un repreneur qui non seulement partage nos valeurs, mais garantit aussi la pérennité de notre activité en local. Cette collaboration marque un tournant stratégique pour la croissance future de Comey », s’est réjoui Marc Belbenoit, directeur de Comey.

De nouveaux horizons pour tous les partis

Cette acquisition ouvre de nouvelles opportunités de croissance, à la fois pour le groupe Installux et pour Comey. Le spécialiste de l’aluminium vise à accompagner Comey dans sa montée en puissance, tout en préservant son indépendance et son expertise reconnue.

Comey continuera d’opérer depuis ses locaux actuels situés dans l’Yonne (89) et sous la même supervision de son directeur Marc Belbenoit, assurant ainsi une transition fluide pour ses équipes et ses clients. Une direction commune et une mise en synergie des équipes commerciales permettront une consolidation de leur positionnement sur le marché.

Jérémy Leduc

Photo de Une : ©Installux