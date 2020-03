KALORY’R est la nouvelle génération de fenêtre respirante à ouvrant visible, composée de profilés en aluminium, d’un simple vitrage extérieur et d’un double vitrage intérieur formant une lame d’air protégée par un filtre. Spécialement conçue pour les bâtiments hospitaliers, EHPAD, écoles et bureaux, la fenêtre bioclimatique KALORY’R permet l'intégration de stores motorisés jusqu'à 25 mm et répond parfaitement aux exigences de la RT2012 / BBC et de la norme PMR.