Dans le cadre d’une nouvelle stratégie de communication à l’échelle européenne, Kawneer lance sa plaquette PerspeKtives, un portfolio des réalisations les plus représentatives du savoir-faire du groupe dans le monde. Spécialiste de solutions architecturales en aluminium, Kawneer est une marque à l’échelle mondiale. Véritable outil de travail, ce portfolio permet d’illustrer les grands projets sur lesquels le groupe a travaillé et les produits qu’il est en mesure de fournir auprès des prescripteurs, des promoteurs et des fabricants de menuiserie.

Une marque internationale qui a contribué au patrimoine architectural du monde entier

Dans le cadre de ses ambitions de développement : + 5 % de parts de marché en France et en Europe, et afin de solidifier ses acquis, Kawneer a mis en place depuis un an sa nouvelle stratégie de communication. Perspektives marque le point de départ et de nouveaux outils seront déployés prochainement.



Riche d’une histoire de 115 ans, le spécialiste de solutions architecturales en aluminium contribue activement au patrimoine architectural du monde entier. Kawneer accompagne depuis des décennies, les prescripteurs de projets, architectes, bureaux d’études, promoteurs et fabricants de menuiseries dans la conception de projets grâce à des solutions sur mesure. Grâce à d’innombrables réalisations de bâtiments aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, en France, au Portugal et en Espagne, Kawneer est reconnue sur l’ensemble du globe.



« Nous souhaitons amener davantage de cohérence dans les différentes communications entre les unités du groupe à l’échelle internationale et ainsi faire de Kawneer une marque forte sur le marché européen. » Cécile Houvert, en charge de la communication de Kawneer France.

PerspeKtives : Informer, Accompagner, Inspirer

Informer, accompagner et inspirer les prescripteurs, les promoteurs et les fabricants de menuiserie. C’est autour de ces 3 axes structurants que le portfolio PerspeKtives s’est développé. Ce document stratégique apporte des informations sur le groupe et les différentes antennes internationales. Il permet aussi de présenter les produits conçus par Kawneer et son savoir-faire.

PesperKtives offre la possibilité de découvrir les projets architecturaux réalisés à travers le monde : 8 à 9 projets sont présentés par pays d’implantations. Des réalisations d’envergure de Kawneer France sont présentés, notamment, l’Arbre Blanc à Montpellier, le Palais des congrès au Cap d’Agde, son siège social à Vendargues etc.

Grâce à un index très précis, il sera possible d’identifier rapidement les produits les plus adaptés aux besoins spécifiques des clients et les projets qui les illustrent le mieux l’expertise de Kawneer.

Diana Perreiah, Présidente de la filiale BCS (Building & Construction Systems), le responsable Marketing, Produits et Technologies et le responsable Recherche et Développement Monde prennent, quant à eux, la parole sur les perspectives d’avenir du secteur et les différences tendances des prochaines années.



PerspeKtives se veut un véritable outil de travail pour ses lecteurs. Par le biais de ce portfolio, Kawneer informe, accompagne et inspire les prescripteurs, les promoteurs et les fabricants de menuiserie pour leurs différents chantiers en France et à l’international.



En parallèle, Kawneer lance un microsite dédié à PerspeKtives. Ce site web offre une expérience digitale à part entière et permet le téléchargement en ligne du portfolio, la réservation d’un exemplaire papier mais également la sélection de projets extraits de la brochure.

