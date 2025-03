À Pantin, au 13 rue Mongolfier, l'école du cuir Hermès vient de se métamorphoser. Grâce à l'intervention tout en finesse de Ludmila Pernot (APA).

Ludmila Pernot (APA) accompagne Hermès depuis près de 20 ans. Cette fois-ci, la demande était tout aussi ardue qu'intéressante. Il s'agissait de la conception de la nouvelle école de cuir du groupe située dans une ancienne imprimerie désaffectée à Pantin. Un programe conséquent élaboré au sein d'un lieu caractéristique. Une intervention qui a nécessité un véritable savoir-faire, une grande écoute aux diverses exigences du commanditaire ainsi qu'une mise en application rigoureuse pour un résultat enchanteur.

Crédit photo : Benoît Teillet

Bien que la réhabilitation lourde fasse partie de l'une des trois expertises de l'agence APA, avec la construction à ossature bois et l'aménagement intérieur, cette opération s'est révélée complexe, car les modifications ont été successives. Il a fallu trouver à chaque fois des solutions adaptées.

De même, il a fallu répondre favorablement à la volonté de la ville de Pantin qui imposait de conserver le volume de la toiture, témoin d'un patrimoine industriel à revivifier.

La réglementation d'urbanisme n'a également pas facilité la tâche de l'architecte, qui a répondu avec brio à la contrainte des reconstructions en cœur de parcelle par la réhabilitation d'une grande part de la charpente existante ou son remplacement à l'identique.

Crédit photo : Benoît Teillet

L'école du cuir Hermès accueille de jeunes élèves et des personnes en reconversion professionnelle au sein du CAP maroquinerie et offre une formation spécifique aux savoir-faire du groupe aux profils déjà diplômés. L'ensemble s'empare de toute la parcelle, de ce fait, le bâtiment ne dispose que d'une seule et unique façade sur rue.

Le travail de l'architecte n'a pas été facile. Il a fallu incorporer le programme dans un volume confiné, quasiment aveugle sur les deux niveaux et difficilement abordable. Le programme prévoyait que le rez-de-chaussée et l'étage en mazzanine devaient accueillir une diversité d'espaces adaptés aux futurs usages comme les ateliers, les espaces de réunion, les salles de classe mais aussi la cafétaria, les bureaux de la direction ainsi que les espaces de repos. Tandis que les espaces de stockage, les salles de réunion temporaires et les locaux techniques ont été aménagés au sous-sol.

Le bâtiment est composé de plusieurs zones de repos et de convivialité. Nous pouvons y trouver plusieurs meubles centraux qui délimitent l'espace sans pour autant le cloisonner.

Crédit photo : Benoît Teillet

Consciente de l'importance de la luminosité dans un tel volume retranché sur soi-même, l'architecte a opté pour une façade vitrée. Ces ouvertures ainsi que les verrières en toiture assurent une abondante luminosité régulée à travers un système de stores installés à l'intérieur afin de préserver une certaine confidentialité.

Dans ce lieu, où les travaux manuels sont de mise et le bruit des machines est source de nuisance, une grande importance a été octroyée à l'homogénéisation de la lumière et le recours aux différents types de panneaux acoustiques. Quant à la façade unique, elle se révèle sous son plus beau bel atour et côtoie celle de l'espace Jean-Louis Dumas avec qui elle entame un dialogue de contrastes.

Sur toute la hauteur du rez-de-chaussé, la brique de couleur ocre protège l'isolation par l'extérieur du mur en béton et fait un joli clin d'œil à la teinte des bâtis alentours.

L'école, entièrement dédiée à l'apprentissage des métiers du cuir, continue à faire rayonner l'excellence française. Au 13 rue Montgolfier, à Pantin, un ancien bâtiment désormais ressuscité entame une nouvelle vie remplie de promesses !

Sipane Hoh

Crédits Photos : Benoît Teillet