Keepéo dévoile son nouveau Livre Blanc, pour aider les entreprises du bâtiment à concevoir facilement leurs DOE

Pour accompagner les entreprises spécialisées, artisans, TPE et PME qui trouvent que la réalisation des Dossiers d’Ouvrages Exécutés est complexe et chronophage, Keepéo partage ses astuces et ses modèles de DOE pour faciliter la conception, gagner en rapidité et en sérénité.

Le BTP se digitalise

L’ère du numérique se déploie de plus en plus et les outils digitaux envahissent notre quotidien, mais aussi nos univers professionnels. Comme tous les secteurs d’activité, le BTP se digitalise en proposant pléthore de solutions pour gagner du temps, respecter les délais, améliorer la synergie entre les acteurs d’un chantier, automatiser et gagner en productivité…

Le DOE s’automatise et se digitalise pour gagner en productivité

C’est le cas de la plateforme Keepéo, référence en digitalisation de DOE qui permet aux personnes en charge de réaliser les DOE à la livraison des chantiers, de gagner en réactivité et en efficacité. Le DOE est bien souvent complexe et chronophage pour les entreprises, qui manquent parfois de temps ou de méthodologies. Pour pallier ces lacunes et apporter une réponse, Keepéo dévoile dans son nouveau livre blanc, des informations clés et essentielles pour simplifier sa rédaction et ainsi rendre des DOE qualitatifs.

Le DOE simplifié à retrouver dans ce livre blanc

Ce livre blanc permet de découvrir de façon pédagogique, les documents attendus dans un DOE ainsi que des exemples pour différents corps de métier. De nombreuses astuces sont également dévoilées pour l’avancer au fil de l’eau, éviter le stress de la rédaction (mise en page automatique, etc.) et valoriser l’image de l’entreprise pour se différencier de ses confrères (dans le mémoire technique) lors d’appels d’offres en marchés publics et privés.

Pour en savoir plus exit_to_app