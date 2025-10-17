ConnexionS'abonner
Keepéo

621 rue du 11 novembre
76650 Petit-Couronne
France
Keepéo est la plateforme collaborative qui permet la création et la gestion des DOE en ligne !

La plateforme a pour but de faciliter la tâche à tous les acteurs d’un projet de construction.

La mise en place de Keepéo dès le démarrage du chantier permet aux entreprises de constituer au fil de l’eau leur DOE dès leur intervention et au MOE de récolter et valider les documents tout au long de la phase du chantier. Le DOE évite ainsi les moments de stress et les pénalités de retard.

Pour la MOA, c’est l’assurance d’obtenir un DOE complet, validé et accessible à tous dès qu’elle en a besoin, au bureau, lors des réunions de chantiers ou dans le cadre de maintenance d’un bâtiment. Dans le cadre de logements elle peut remettre aux acquéreurs un accès personnel à chaque propriétaire qui y retrouvera toutes ses fiches matériels et d’utilisation et ainsi augmenter sa satisfaction client. Pour les entreprises spécialisées, c’est pouvoir consulter tous ses documents (plans, fiches techniques), sur PC, téléphones et tablettes tout au long du chantier et de faciliter la tâche de la constitution du DOE.

La plateforme se décline en 2 solutions.
Une pour les MOE devant suivre l’avancée d’un DOE « multi-corps d’état », l’autre pour les artisans ou PME n’intervenant que sur leur propre corps d’état.

Keepéo, c’est la garantie de fournir un DOE à forte valeur ajoutée, dans les temps et de façon simple.

 

 

