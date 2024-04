KNAUF CEILING SOLUTIONS accompagne les professionnels dans la réalisation de leurs projets « plafond » ou « solution mural » même les plus spéciaux

Une équipe de 6 experts, aux profils complémentaires (ingénieur, architecte...), est à leur écoute au quotidien dans les bureaux de l’entreprise basés à Ivry-sur-Seine : 2 personnes dédiées au Bureau d’études, 3 au support technique et commercial, et le Directeur Technique des Ventes Miguel CONTINI. Ce dernier, en charge de la stratégie du bureau d’études, du support technique et du commerce, est un véritable chef d’orchestre. Il fait le lien et coordonne les échanges entre ce département, l’équipe R&D et les chefs de produits. Il possède une solide expérience de près de 23 ans dans le secteur du plafond. Miguel CONTINI

Bureau d’études intégré : un service d’ingénierie multi-matériaux unique dans le domaine des plafonds

Le Bureau d’études intégré de KNAUF CEILING SOLUTIONS permet de concevoir des plafonds suspendus ou des solutions murales acoustiques sur-mesure en utilisant divers matériaux tels que le minéral, le métal, le métal déployé, la laine de roche et le bois, avec une gamme étendue d’ossatures.

Chaque projet est étudié avec soin en collaboration étroite avec l’architecte ou l’entreprise de pose et les responsables prescription KNAUF CEILING SOLUTIONS sur le terrain afin de s’imprégner de tous les enjeux du futur aménagement. Après avoir pris en compte les besoins spécifiques du prescripteur, tant au niveau du design que des exigences techniques (acoustique, réaction au feu...), l’équipe présente une ou plusieurs solutions personnalisées. Chaque proposition se compose de schémas de coupe réalisés par DAO et d’un devis détaillé des produits.

La complémentarité des savoir-faire constitue la force de l’équipe. Maxime DO, Chef de projet - Prescripteur produits spéciaux, possède une expertise technique de plus de 15 ans qu’il met au service de KNAUF CEILING SOLUTIONS. Il est accompagné de Georges LABRANDERO, architecte diplômé de l'école d'architecture des Bâtiments en Espagne et possédant plus de 30 années d'expérience.

Bureau d'études Projet terminé, Wirral Waters (murs/plafonds) Plan de coupe, Wirral Waters (murs/plafonds)

Support technique et commercial : écoute et conseils avisés à travers un large spectre d’expertise

Les trois spécialistes du Support technique et commercial sont répartis par région, Île-de-France/Nord, Ouest et Est. Leurs profils complémentaires permettent d’apporter un soutien technique rapide et de qualité à l’équipe commerciale de KNAUF CEILING SOLUTIONS. Ils conseillent et assistent également les distributeurs, plafistes, entreprises et architectes tout au long des phases de conception et de mise en œuvre.

Leur champ d’intervention est vaste :

Ils apportent une assistance dans le choix technique et esthétique des plafonds et peuvent fournir une estimation détaillée du coût en standard ou semi-standard.

Ils mettent à disposition une gamme complète de documentations, notamment des guides d’installation, des FDES, des descriptifs types...

Ils donnent des conseils et des éclaircissements aux plafistes pour garantir une installation conforme aux normes du DTU 58.1.

Ils fournissent les objets BIM et les fichiers CAD de KNAUF CEILING SOLUTIONS.

Ils réalisent des calculs de charge admissible pour les plafonds et ossatures.

Crédits photos : © KNAUF CEILING SOLUTIONS

