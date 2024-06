KNAUF CEILING SOLUTIONS habille Varso Tower à Varsovie, le plus haut gratte-ciel de l'UE, de solutions acoustiques sur mesure en métal.

Le spécialiste des plafonds acoustiques KNAUF CEILING SOLUTIONS a été retenu pour sa capacité à concevoir et fabriquer des solutions personnalisées quel que soit le matériau. Son bureau d’études intégré a travaillé durant plusieurs mois en synergie avec le cabinet d’architecture pour créer des plafonds colorés et aux designs sur-mesure, en particulier dans le hall d’entrée qui met en avant une installation circulaire. Dans cette zone d’accueil et dans tous les espaces communs, plus de 185 formes et dimensions différentes de panneaux monolithiques METAL R-H 200 (255 m2) ont été conçues pour reproduire à l’identique le concept architectural. Les METAL Baffle Elements (55 m2) et le métal déployé MESH Board habillent également les intérieurs. Cette combinaison des différentes solutions en métal KNAUF CEILING SOLUTIONS participe à l’originalité du programme, qui cultive un environnement de travail à la fois créatif et gage de bien-être. Leur couleur noire apporte de la profondeur et une élégance subtile au projet.

Jouer avec la lumière Les METAL Baffle Elements, d’une longueur de 3 m, ont été installés au niveau de la place centrale. Posés de manière rectiligne sous la verrière et espacés de 20 cm, ils jouent le rôle d’occultation et permettent de réguler les rayons du soleil en été. L’hiver, ils favorisent l’éclairage naturel. Les employés, comme le public qui a accès aux boutiques et aux restaurants voisins, peuvent profiter pleinement d’une pause sur les bancs à l’ombre des grands arbres.

La durabilité, un critère de poids

Toutes les gammes KNAUF CEILING SOLUTIONS sont gages de qualité et de durabilité. La solution METAL R-H 200, par exemple, est certifiée Cradle to Cradle Argent. Un atout essentiel pour les maîtres d’œuvre et d’ouvrage de la Varso Tower qui visaient l’obtention des certifications BREEAM et WELL Gold.

Crédit photos : © KNAUF CEILING SOLUTIONS

Photographe : Szymon Polański

