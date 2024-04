Alkern signe un nouvel outil digital dédié aux prescripteurs pour une aide au descriptif des CCTP

Revendiquant gain de temps et précision, cet outil intuitif d’Alkern, accessible sur le site www.alkern.fr ou depuis un flash code, se veut particulièrement simple d’utilisation et efficace.

Affichant en effet une navigation fluide pour une lisibilité exemplaire, sur ordinateur, tablette ou smartphone, le prescripteur recevra, en seulement 4 clics, directement sur son adresse mail, une aide au descriptif des CCTP du produit Alkern qu’il aura sélectionné pour la réalisation de son projet.

Après avoir identifié le type de projet (maison individuelle/maisons groupées, collectif, tertiaire), son département et sa ville, il n’a plus qu’à sélectionner parmi les références Alkern (Elibloc, Elitherm, R+Mur, Confort R1, Climat City...), la résistance thermique désirée en fonction de son futur chantier.

Notons d’ailleurs que la page de choix de ces blocs rappelle judicieusement, de façon très visuelle et condensée, les principales caractéristiques de chaque référence (avec empreinte carbone, typologie de pose possible, classe d’enduit extérieur compatible, renvoi possible sur la fiche technique et son carnet de PSI).

Précisons enfin que, pour les bâtiments collectifs, Alkern leur demande simplement de préciser en plus, si le bâtiment est soumis à une exigence coupe-feu des murs en façade (avec solutions REI 30 ou REI 60) ; dans la même logique, pour le tertiaire cette fois, il faudra indiquer si le bâtiment est soumis à une exigence sismique renforcée.

Et le courriel d’Alkern suivra automatiquement dans le mail, sous formats pdf et word.

