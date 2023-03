Knauf Ceiling Solutions crée un nouveau système de suspension pour combiner à l’infini tous ses plafonds flottants : personnalisation décuplée et pose simplifiée

Knauf Ceiling Solutions crée un nouveau système de suspension pour combiner à l’infini tous ses plafonds flottants : personnalisation décuplée et pose simplifiée

Knauf Ceiling Solutions est le seul fabricant de solutions acoustiques plafonds et murs à proposer aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage une offre complète multi-matériaux, multi-couleurs et multi-formats. Une expertise qu’il renforce aujourd’hui avec son nouveau système de suspension, conçu à partir de son « Profile U », pour combiner de manière aisée et esthétique les îlots flottants de toutes les formes et baffles, en minéral, métal, métal déployé et laine de bois, dans une large variété de couleurs, dont les 8 nouvelles teintes naturelles Vario Design.