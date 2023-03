SOLARLUX : créer des espaces de vie modernes avec des menuiseries bois

SDL AVALIS, l'extension d'habitat conçue pour magnifier les espaces de vie

SDL AVALIS est une extension d’habitat qui permet de magnifier les espaces de vie tout en garantissant un confort et une qualité architecturale unique sur le marché. Composée de panneaux de bois massif lamellés-collés de cinq couches ou plus, la toiture séduit par son élégance et son design moderne. Pour une parfaite harmonie avec l’architecture environnante, deux variantes de débords de la toiture sont proposées : toiture en surplomb incliné ou toiture plate de 2mm de pente. Pour une protection maximum de l’espace intérieur et limiter la surchauffe durant la période estivale, les débords de la toiture peuvent mesurer entre 300 et 1000mm.



L’extension d’habitat SDL AVALIS permet d’intégrer des puits de lumière à l’aide de verrières isolées en aluminium ou en bois avec capotage extérieur en aluminium. Pour répondre à toutes les exigences, SOLARLUX propose également des fenêtres de toit motorisées ainsi que des stores d’ombrage. Pour faciliter le passage et créer un espace de vie unique tourné vers la nature environnante, SDL AVALIS peut être équipée de la baie coulissante minimaliste CERO qui permet des ouvertures jusqu’à 15m2 pour 98% de surface vitrée. En fonction des besoins, SDL AVALIS est compatible avec être l’ensemble des baies accordéon disponible chez SOLARLUX (ECOLINE, HIGHLINE, COMBILINE, WOODLINE) et peut être équipée de protections solaires intérieures ou extérieures.



SDL AVALIS est la réponse unique sur le marché dans le respect des exigences actuelles en termes de performances énergétiques et d’empreinte écologique. La structure réalisée à partir de bois biosourcés issus de forêts certifiées PEFC et FSC associés aux autres matériaux utilisés (aluminium, vitrage...) s’inscrit parfaitement dans le cadre de la RE2020. La stabilité et la durabilité de la construction SDL AVALIS est assurée par une poutre en acier dissimulée et par des poteaux en inox de 80mm de diamètre.

SDL AVANTGARDE, la véranda qui associe le charme du bois et la performance de l'aluminium

La véranda SDL AVANTGARDE permet d’être en harmonie totale avec la nature environnante. Le bois est présent sur la face intérieure de la toiture conférant ainsi une atmosphère chaleureuse et réconfortante. La qualité des bois sélectionnés par SOLARLUX permet de réaliser toutes les formes de toiture et de laisser libre cours en termes d’aménagement intérieur. Le capotage aluminium, côté extérieur, assure une véritable protection contre les intempéries procurant offrant ainsi une protection durable de l’ensemble de la structure. Pour une parfaite cohérence entre la toiture et les menuiseries permettant la libre circulation entre l’intérieur et l’extérieur, SOLARLUX propose ses parois verticales bois intérieur et aluminium extérieur ou dans la finition bois intérieur et extérieur.

SDL 179, la baie coulissante à levage mixte bois/aluminium