Professionnels, pour vos formations à la rénovation énergétique, fiez-vous à FEEBAT !

Maîtriser les enjeux et principes de la rénovation énergétique : une étape indispensable pour gagner en performance et qualité des travaux

Dans un secteur en évolution permanente, le marché de la rénovation crée chaque année de nouvelles opportunités pour l’ensemble de la filière bâtiment. S’ils veulent développer leur activité et répondre efficacement aux demandes de leurs clients par une offre de travaux de qualité et performante, les professionnels doivent en maîtriser les enjeux et principes.

C’est précisément l’objectif de FEEBAT.

Les formations FEEBAT : des réponses concrètes pour les professionnels du bâtiment, les architectes et les maîtres d’œuvre

Le programme FEEBAT accompagne chaque acteur de la rénovation énergétique en concevant et déployant des modules de formation adaptés à leurs besoins et leurs profils.

Les professionnels du bâtiment en activité, chefs d’entreprises, artisans ou compagnons ont accès à un catalogue de plus de 20 modules permettant de devenir RGE ou auditeur énergétique, de se former aux énergies renouvelables ou encore au bâti ancien.

Pour les architectes et professionnels de la maîtrise d’œuvre, deux parcours de formation ont été créés autour de la rénovation énergétique des maisons individuelles ou des copropriétés, et de la reconnaissance en tant qu’auditeurs énergétiques.

Des formations reconnues, dispensées par des organismes de formation et formateurs sélectionnés

Fiabilité et expertise : deux atouts incontestables des formations FEEBAT. Développé et soutenu par les pouvoirs publics et les représentants de la filière bâtiment, le programme propose des formations aux contenus qualitatifs, dispensés par des organismes de formation et formateurs sélectionnés sur la base d’un ensemble de critères techniques, pédagogiques…

Les organismes de formation habilités sont référencés sur le site du programme FEEBAT et permettent aux professionnels de profiter de conditions de prise en charge avantageuses, via le dispositif des CEE.

Depuis 2008, plus de 200 000 personnes ont déjà suivi les formations FEEBAT. Vous aussi, fiez-vous à FEEBAT !

