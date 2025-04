Manchester United : un nouveau stade par Foster + Partners

Manchester United confie à Foster + Partners la création d’un nouveau stade durable et iconique, en remplacement d’Old Trafford, haut lieu du football mondial.

" Nous voulons créer bien plus qu’un stade. Ce sera un lieu où l’histoire et l’avenir de Manchester United se rencontrent dans une architecture audacieuse et durable. " - Sir Norman Foster

Mais comment réinvente-t-on un lieu aussi mythique sans en trahir l’âme ? C’est tout l’enjeu de ce nouveau Théâtre des Rêves.

Un design à la hauteur de l’histoire

Sous la direction de Sir Norman Foster, l’objectif était clair : offrir une arène capable d’accueillir 100 000 spectateurs dans un cadre immersif et résolument moderne. Le projet, situé à proximité immédiate d’Old Trafford, se distingue par :

Une structure élégante et aérée, qui contraste avec la massivité des stades traditionnels.

Un toit rétractable high-tech, intégrant des panneaux solaires pour une gestion énergétique intelligente.

Un jeu subtil de transparence et de lumière, grâce à des façades en verre et en acier qui réinterprètent les codes du légendaire Théâtre des Rêves.

En intégrant des matériaux durables et une technologie de pointe, ce nouveau stade ne sera pas seulement un colosse du football, mais aussi un modèle de conception responsable.

Pourquoi Foster + Partners ?

Le choix du cabinet Foster + Partners ne s’est pas fait au hasard. Manchester United voulait un architecte capable de conjuguer innovation et respect du patrimoine. Voici pourquoi Foster + Partners était le choix idéal :

Expérience reconnue dans les infrastructures sportives, avec notamment le Wembley Stadium.

Expertise dans la construction de bâtiments éco-responsables, intégrant des technologies vertes avancées.

Approche visionnaire, combinant design futuriste et respect des traditions architecturales locales.

Cette collaboration promet donc un stade qui ne sera pas seulement un écrin pour Manchester United, mais une référence mondiale dans l’architecture sportive.

Une expérience spectateur réinventée

Aujourd’hui, un stade ne se résume plus à un terrain et des tribunes. Il doit offrir une expérience immersive, que l’on soit au bord du terrain ou dans les loges VIP. Foster + Partners a donc misé sur :

Des gradins pensés pour l’acoustique, avec une disposition en "mur" inspirée du Borussia Dortmund pour amplifier l’ambiance.

Une connectivité totale, avec Wi-Fi ultra-rapide et une application permettant aux supporters de commander nourriture et boissons depuis leur siège.

Des zones interactives, comme un musée numérique retraçant l’histoire du club et des espaces de visionnage en réalité augmentée.

Un chantier à fort impact économique

Ce projet ne se limite pas au football. Il s’inscrit dans un vaste programme de réhabilitation urbaine qui va transformer Old Trafford et ses environs :

92 000 emplois créés durant et après la construction.

Un nouveau quartier mixte, intégrant logements, commerces et espaces de coworking.

Une mobilité optimisée, avec une extension du Metrolink reliant directement le stade au centre-ville.

Manchester ne se dote donc pas seulement d’un stade flambant neuf, mais d’un véritable pôle d’attractivité pour les années à venir.

Les défis techniques d’un projet hors norme

Construire un géant de 100 000 places n’est pas une mince affaire. Parmi les principaux enjeux :

Des fondations adaptées au sous-sol marécageux, nécessitant des pieux de grande profondeur.

Un calendrier millimétré, car Old Trafford restera en activité jusqu’à la livraison du nouveau stade.

Une gestion des coûts sous pression, le budget initial de 2 milliards de livres pouvant exploser avec la hausse des matériaux.

Comparaison avec les références mondiales

Pour mesurer l’impact de ce projet, il est intéressant de le comparer à d’autres réalisations majeures :

Stade Capacité Budget estimé Architectes Année d'ouverture Tottenham Hotspur Stadium 62 850 1,2 Md £ Populous 2019 Santiago Bernabéu (rénové) 85 000 1,3 Md € GMP Architekten 2023 SoFi Stadium (LA) 70 240 5,5 Md $ HKS Architects 2020 Allegiant Stadium (Vegas) 65 000 1,9 Md $ MANICA Architecture 2020 Nouveau stade de Man Utd 100 000 2 Md £ Foster + Partners 2028 (prévu)

Un futur icône de l'architecture sportive

Le défi de Foster + Partners n’est pas seulement de construire un nouveau stade, mais d’écrire une nouvelle page de l’histoire de Manchester United. Ce projet redéfinit ce qu’un stade peut être : un lieu de spectacle, d’émotion et d’innovation.

Si la transition avec Old Trafford sera un déchirement pour certains, ce nouvel écrin pourrait bien devenir l’un des temples du football mondial. Un pari ambitieux, mais à la hauteur d’un club qui n’a jamais eu peur de voir les choses en grand.

Manchester United et Foster + Partners ont entre leurs mains un projet colossal. Reste à voir si ce nouveau Théâtre des Rêves saura s’inscrire dans la légende comme son prédécesseur…

Par Camille Decambu