Depuis 10 années déjà, l’éventail des catalogues Knauf structurés par métier accompagne les acteurs de la construction dans leur quotidien. Plaquiste/Plafiste, Maçon/Chapiste/Carreleur, Étancheur, Façadier/Bardeur, chaque profession dispose de son

édition dédiée.

Ce début d’année ne déroge pas à la règle avec le déploiement de ces nouvelles publications. Forts des qualités intrinsèques qui ont fait leur succès, les catalogues Knauf 2020 mettent à disposition informations descriptives et techniques sur toutes les gammes Knauf. Ils présentent clairement les nouveautés, dispensent les principes de mise en oeuvre précis tout en donnant conseils et astuces toujours utiles. Dans la même logique, les utilisateurs pourront aussi compter sur les appréciables apports des guides de choix.



Véritables outils de référence au quotidien, ces catalogues Knauf, exhaustifs et d’une grande facilité de lecture, revendiquent un sommaire clair et des onglets assurant une navigation rapide et aisée. Et pour que chaque utilisateur puisse s’approprier pleinement ces ouvrages, Knauf les a aussi dotés de marque-pages.

Knauf propose une variante digitale à ses éditions papier, pour une consultation en ligne, à tout moment et de partout, assurant toujours plus de réactivité et d’interactivité.



Les versions en ligne offrent également la possibilité d’extraire des pages et de télécharger rapidement les documents justificatifs utiles à la constitution des dossiers. Autre atout d’une consultation digitale, l’apport des autres services Knauf en ligne comme Knauf BatiChiffrage pour l’estimation rapide du coût fourni-posé d’un projet ou encore BIM@Knauf, l’accompagnement actif des entreprises à l’usage de la maquette numérique et du BIM ...