Knauf présente un plafond acoustique innovant !

Sans ossature apparente,

Sans enduit à réaliser,

Sans plénum (ou presque, dès 22 mm),



Les plafonds acoustiques s’invitent dans tous types de bâtiments, même à la maison !



Avec des microperforations carrées 3,5 x 3,5 mm au plus près du bord, les dalles DANOloft® combinent le confort acoustique optimal et l’originalité du rendu Knauf DANOLINE. Les dalles sont vissées bords à bords, apportant un design monolithique et continu aux plafonds.

DANOLOFT®, le plafond aux multiples atouts

Travaux rapides :

Dalles prêtes à poser

Fixation simple par vissage

Propre : ni peinture, ni jointoiement

Facile à démonter pour accéder au plénum ou remplacer une dalle

Esthétique :

Aspect épuré / Look minimaliste

Design nordique intemporel

Gain de place : dès 22 mm seulement

Plénum réduit

Confort :

Les sons sont absorbés sur toute la surface des dalles

Effet acoustique incomparable

Le plâtre, un matériau sain pour la qualité de l’air intérieur

