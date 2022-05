KP1 investit dans une pelle excavatrice avec godet broyeur pour revaloriser ses déchets béton sur son site industriel de Pujaut (30)

En décembre dernier, KP1, le spécialiste français de la préfabrication, dévoilait sa feuille de route environnementale avec l’ambition de diviser par deux son impact carbone à horizon 2031.

L’acquisition d’une pelle excavatrice avec godet broyeur et le recrutement d’un conducteur spécialisé dédié à sa manipulation s’inscrivent dans cette démarche engagée, qui vise :

la réduction et l’optimisation du recyclage des déchets (béton, acier, Déchets Industriels Spéciaux (DIS) et Déchets Industriels Banals (DIB)),

la diminution des consommations énergétiques,

le zéro rejet industriel (eaux et boues).

L’investissement, de près de 300 000 euros, est dédié à son site industriel de Pujaut.



Les rebuts de fabrication d’éléments en béton sont traités in situ, avec rapidité et flexibilité. Ce projet d’optimisation réduit d’un tiers les allers/retours des camions, qui récupéraient les anciens déchets bruts pour un traitement en externe, participant ainsi à la réduction des émissions de CO 2 . En fonctionnement depuis mars, la pelle excavatrice traitera environ 15 000 tonnes de bétons dont 500 tonnes d’aciers par an au total.

Un savoir-faire internalisé

La nouvelle pelle excavatrice broie sur place tous les rebuts de poutrelles, prédalles et poutres. Un système aimanté dans le godet broyeur récupère les aciers à nu, facilitant la séparation avec le béton. Les déchets de ces deux matériaux sont ensuite insérés dans les filières de recyclage dédiées. Les aciers pourront être refondus et le béton déferraillé sera réemployé en pré-couche de voirie.

