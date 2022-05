PCA Calor Control et Lanterneaux Verre avec store sur la plateforme logistique de tri postal de Corbas

Le bâtiment a été réceptionné en juillet 2021 à Corbas (FR-69), en périphérie Lyonnaise. Avec une surface de plus de 13 000 m², il s’agit d’une des plus grandes plateformes courrier-colis de France. Les travaux ont démarré en 2020, à la suite d’un important chantier de dépollution et de déconstruction sélective de l’ancien bâtiment. C’est ainsi que 95 % des 16 300 tonnes de matériaux issus de la déconstruction ont pu être recyclés ou réutilisés. Les 5 % restant ont été envoyés en décharge contrôlée.

Certification BREEAM niveau excellent

Le site a été pensé de façon à optimiser sa consommation énergétique (panneaux solaires et photovoltaïques). Il a obtenu la certification BREEAM niveau Excellent. Il s’agit d’une première en France pour ce type de bâtiment. Il a également remporté le Trophée Ciel 2020 dans la catégorie « Production logistique » remis par Mag2Lyon.

Vue sur sorties véhicules centre de tri postal FR-69 Corbas - juillet 2021

Engagement écologique

Sofiane Ragragui, Responsable d’Opérations chez DCB Logistics, met un point d’honneur à évoquer, non seulement les certifications obtenues, mais aussi les points de préservation de la biodiversité. En effet, toitures végétalisées, ruches à abeilles, hôtels à insectes, bassins de rétention, arbres fruitiers et prairie fleurie font également partie de résultats écologiques probants sur cette ancienne friche industrielle.

Parkings infiltrants

Afin de limiter l’artificialisation des sols, les parkings ont été étudiés afin d’être le plus écologique possible. Ils infiltrent les eaux pluviales à la verticale. Ils restaurent les échanges air-terre-eau en permettant de lutter contre les îlots de chaleur. Ces surfaces non imperméabilisées permettent également de répondre aux exigences actuelles en termes d’écologie et de biodiversité.

Vue aérienne latérale centre de tri postal FR-69 Corbas - juillet 2021

Lanterneaux de qualité

Dans le domaine des lanterneaux de toiture, le choix a également porté sur des appareils d’une nature environnementale plus étudiée que des lanterneaux classiques.

En toiture aujourd’hui, on dénombre : 45 DENFC Bluesteel Therm DV Pneu 200/300 PCA 16 mm Calor Control + grille. L’appareil comprend une isolation thermique améliorée et une costière droite isolée 25 mm bitumée ht. 350 mm.

55 lanterneaux Bluesteel Therm Fix 200/300 PCA 16 mm identique (appareil 1200 joules sans grille).

1 Bluesteel Therm Treuil 100/100 PCA 16 mm opalescent. Système treuil. Costière isolée 30 mm bitumée ht. 150 mm + grille 1200 joules.

Lanterneaux Bluesteel Therm DV Pneu 200/300 centre de tri postal FR-69 Corbas - juillet 2021

Le PCA Calor Control laisse passer la lumière naturelle tout en réduisant la chaleur entrant à l’intérieur du bâtiment. Grâce à différents composés chimiques agissants comme un filtre, ce PCA présente un facteur solaire plus bas que le même remplissage en coloris opalescent. Par exemple, un PCA opalescent de 16 mm d’épaisseur annonce un facteur solaire g de 0,54 alors que son équivalent en Calor Control annonce 0,31. Le facteur solaire de ce dernier (donc les apports de chaleur) est donc 42 % plus faible que le remplissage classique.



Côté calcul en appareils, la contrainte pour la maîtrise d’œuvre a été de 4 % pour les lanterneaux et de 1 % pour le désenfumage sur les 13 500 m² de surface du bâtiment, dont 1 200 m² sont destinés à couvrir des bureaux. Sur cet espace où il est prévu une végétalisation, d’autres lanterneaux ont été posés. Il s’agit de :

6 appareils Slick Inside 150/150 de type fixe avec double vitrage et costière PVC d’une hauteur de 300 mm.

Les lanterneaux avec remplissage verre sont munis d’un store intérieur ouvrant opaque. Le store est prémonté en usine. L’appareil est fourni avec une télécommande. Cela permet au personnel de bénéficier d’un confort de travail accru et aussi de le protéger de la chaleur en période estivale, d’une façon simple et efficace.

Lanterneau Slick Inside 150/150 avec store centre de tri postal FR-69 Corbas - juillet 2021

Pour conclure, nous pouvons avancer qu’au-delà de leur fonction sécuritaire et de diffusion de lumière naturelle, les lanterneaux impactent sur la gestion énergétique du bâtiment par la qualité de leur remplissage. Ce principe de réduction des énergies est important, tout comme le sont par exemple la détection de présence, la limitation du chauffage et de la climatisation dans les bureaux de cette structure.



Petit à petit, la réduction des dépenses énergétiques forme un ensemble participant à des constructions plus respectueuse des utilisateurs et de l’environnement.



Crédits photos : Bluetek - réalisation Air Tech Photo

