Véritables coffres-forts digitaux, les Data Centers traitent, échangent et stockent des millions de données numériques. Le maître d’ouvrage éditeur de logiciels a confié à SOPREMA Entreprises Toulouse les façades et l’étanchéité de ses deux nouveaux bâtiments.

« Au regard de l’importance de l’informatique dans notre quotidien, nous souhaitions aller au-delà de la simple boîte, en créant deux écrins précieux. », explique Laurence BOUSQUIERES, Responsable de ces projets chez REC ARCHITECTURE. L’agence SOPREMA Entreprises Toulouse a collaboré étroitement avec la maîtrise d’oeuvre afin de retranscrire sur les chantiers son parti pris architectural. Elle s’est appuyée sur son savoir-faire de plus de sept années et sur l’expertise de ses bardeurs et étancheurs pour mettre en oeuvre deux parures originales habillant deux bâtiments de formes simples. Cette image, résolument contemporaine, cherche à interpréter l’immatérialité des données numériques.

Situé à Labège (31), le premier ouvrage, de près de 700 m², ressemble à un origami urbain. Il se distingue dans le paysage par ses grandes cassettes tridimensionnelles en aluminium, d’une hauteur allant jusqu’à 5,5 m (Larson®, Alucoil).

Façonnées telles des pointes de diamant, certaines sont pleines et d’autres percées pour créer des zones de ventilation en façade. Elles recouvrent également 50 % de la toiture pour dissimuler les équipements techniques depuis les bâtiments avoisinants.

Le second édifice de 850 m², à Toulouse (31), se pare de près de 200 cassettes d’aluminium (Larson®, Alucoil) d’une hauteur atteignant 3,20 m sur une largeur de 60 cm. Ce matériau réfléchissant confère un effet miroir, léger et évanescent au Data Center.

L’expertise SOPREMA Entreprises Toulouse

Pour garantir une pose minutieuse des deux peaux métalliques, le travail préparatoire de l’équipe façade SOPREMA Entreprises Toulouse a été essentiel sur les chantiers : traçage des cotes selon le plan de calepinage, numérotation des rails et des cassettes, et ajustement au centimètre près des étriers. Les volumes 3D, les grandes dimensions et les finitions esthétiques des cassettes ont requis des manipulations précises afin de ne pas les rayer ou les salir et garantir ainsi un résultat soigné et de qualité.



Au-delà de l’esthétique, ces enveloppes jouent également un rôle technique. Elles sont conçues pour réduire l’impact acoustique des serveurs et assurer une ventilation optimale grâce à une triple peau (grille anti-intrusion, baffles acoustiques et cassettes métalliques). Pour chaque bâtiment, une équipe de quatre bardeurs a assuré la mise en oeuvre des cassettes et baffles durant environ cinq mois. Une seconde équipe a réalisé l’étanchéité bitume des toitures terrasses pour protéger durablement les équipements informatiques.

Data Center de Labège : Des réglages « pointus »

Pour ce bâtiment, implanté dans une zone tertiaire, sur un terrain plat isolé des autres infrastructures, le maître d’ouvrage a donné une totale liberté créative à la maîtrise d’oeuvre. Les cassettes tridimensionnelles, dessinées par l’agence d’architecture, se déclinent ainsi en quatre modèles : opaque, ventilé « type 1 », ventilé « type 2 », et sur-toiture.



À partir des plans d’exécution validés par l’architecte, SOPREMA Entreprises Toulouse a lancé la fabrication chez Tim Composite. Au total, 124 éléments en façade, 38 en toiture, et 64 m² de bardages acoustiques ont été confectionnés. Les grandes cassettes, en métal et d’une longueur allant jusqu’à 5,50 m, requéraient de la délicatesse du déchargement jusqu’à la mise en oeuvre. Un manuscopique transportait chaque élément sur-mesure à son emplacement sur le bâtiment, avant la fixation prédéfinie en haut et en bas. Possédant un seul point de fixation, les panneaux ajourés ont nécessité une attention particulière. Leurs réglages devaient ainsi être encore plus pointus.

Après avoir réalisé 520 m² d’étanchéité bitume sur la toiture terrasse, SOPREMA Entreprises Toulouse a posé les cassettes à l’horizontale sur des potelets, en reportant l’alignement de celles en façade pour créer un écrin majestueux. Elles recouvrent la toiture, offrant au voisinage une vue unitaire du bâtiment.

Data Center de Toulouse : Le reflet du savoir-faire en matière d’enveloppe

Une fois l’étanchéité bitume posée, 142 m² pour la dalle béton en rez-de-chaussée et 270 m² pour la toiture terrasse (en autoprotégé et dalles sur plots), SOPREMA Entreprises Toulouse a débuté la mise en oeuvre du bardage aluminium (500 m²).



Ces cassettes reflètent le paysage et jouent avec les rayons du soleil au fil de la journée. Elles ont été installées avec précision afin de conserver sur l’ensemble de l’enveloppe le joint régulier de 2 cm et l’effet de planéité recherché par l’architecte.

Pour une isolation acoustique optimale, 95 m² de bardages spécifiques et 50 m² de baffles au niveau du local technique protègent le voisinage des nuisances sonores engendrées par les serveurs.



Crédit photo SOPREMA Entreprises - photographe JyveStudio

