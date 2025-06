Nouvelle application ADHECO : bande de réserve pour les façadiers

Développée par TRAMICO, spécialiste de l’étanchéité et des solutions de mise en œuvre pour le bâtiment, la bande adhésive de réserve ADHECO a été pensée pour simplifier les opérations de projection en façade et garantir des finitions impeccables. Ce produit garantit une protection optimale des arêtes de volets avant projection en façade et facilite la réalisation de modénatures nettes et régulières.

Pour une finition de façade parfaite

Avec son adhésif puissant, sa mousse souple et résistante, ADHECO assure une arête droite, propre et régulière, indispensable pour une finition soignée et professionnelle.

Elle permet :

De créer des contours propres et réguliers , quelles que soient les formes

, quelles que soient les formes De gagner du temps sur la préparation de la façade

sur la préparation de la façade D’assurer une finition nette sans reprise, dès la première pose

Modénatures : valorisez vos finitions

Les modénatures apportent du relief et de la valeur aux façades, à condition d’être réalisées avec soin et efficacité. C’est précisément ce que permet la bande de réserve ADHECO.

Grâce à sa souplesse, elle épouse parfaitement toutes les formes, même complexes : courbes, angles droits, cadres, moulures…

Fini les bavures ou les contours irréguliers : ADHECO guide la pose de l’enduit pour un rendu net, puis se retire facilement sans laisser de résidus.

Son application rapide et intuitive est un véritable atout sur chantier. Elle adhère immédiatement à la majorité des supports : béton, bois, PVC, enduit, etc…

ADHECO devient un allié indispensable pour les façadiers et entreprises de ravalement

De nombreux utilisateurs professionnels saluent :

La précision et la régularité du rendu final

et la du rendu final La réduction des erreurs lors de l’application de l’enduit

lors de l’application de l’enduit Le gain de temps considérable sur chantier

considérable sur chantier La polyvalence du produit, utilisable sur différents types de projets

ADHECO est la preuve qu’une solution simple peut transformer le quotidien d’un chantier.

Pour en savoir plus exit_to_app