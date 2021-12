SOPREMA GROUP

SOPREMA, spécialiste mondial de l’enveloppe du bâti : étanchéité bitumineuse, synthétique, liquide, végétalisée, photovoltaïque, génie civil, isolation, désenfumage, charpentes métalliques, couverture…

SOPREMA est une entreprise dont le cœur de métier est la conception de produits d’étanchéité pour tout type de bâtiments. Depuis plus d’un siècle, nous proposons des produits d’étanchéité destinés aux professionnels de la construction, mais aussi aux particuliers.

SOPREMA a toujours fait évoluer son offre avec le développement de systèmes et solutions écologiques, et de technologies constructives biosourcées.

Fruit d’une collaboration étroite entre le service marketing et les centres de Recherche & Développement, l’offre produits SOPREMA est innovante et en parfaite adéquation avec les exigences du marché et les normes en vigueur. Le succès de SOPREMA se construit en respectant un principe de base : privilégier l’idée. Celle qui ose, et qui fait avancer.

Les produits et services SOPREMA ont pour ambition de satisfaire aux besoins les plus exigeants des professionnels du bâtiment, en matière d'étanchéité de toitures-terrasses, d'ouvrages de génie civil, d'isolation, de couverture, d'éclairage naturel, de toitures végétalisées et photovoltaïques et de membranes armées pour les piscines.

SOPREMA propose des solutions originales, performantes et de haute technologie qui répondent à toutes les problématiques du bâtiment. Sans cesse optimisés par le service R&D dans une logique d'éco-conception, les systèmes SOPREMA affichent aujourd'hui des performances exceptionnelles en terme de résistance, de fiabilité et de longévité.

Le savoir-faire de SOPREMA :