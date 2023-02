L'architecture industrielle réinventée

À propos du projet

Construits sur un ancien site industriel qui comprenait une usine et un entrepôt désaffecté, les trois nouveaux bâtiments s'organisent autour d'une cour centrale paysagère.

Évoquant le profil en dents de scie de l'usine, les derniers étages et la toiture en zinc forment la colonne vertébrale du projet. Ils constituent un volume métallique harmonieusement « encastré » dans la façade en brique existante.

La couleur du zinc prépatiné coloré s ́accorde harmonieusement avec le patrimoine industriel du site

Pourquoi avoir choisi le zinc plutôt qu'un autre matériau ?

Le revêtement en profil à joint debout - posé verticalement et en biais- a été réalisé en zinc-titane elZinc Rainbow® Marron.

« Nous avons hésité entre différents types de bardages métalliques, notamment l'aluminium et l'acier laqué, mais nous avions des inquiétudes quant à la durabilité et l'entretien sur le long terme », explique l'architecte Luke Dewey. L'une des préoccupations du cabinet d'architecture Metropolitan Workshop était de conserver l'aspect original du bardage aussi longtemps que possible. Après avoir étudié deux matériaux (un alliage de bronze et le zinc prépatiné marron), les architectes ont finalement privilégié le zinc-titane pour plusieurs raisons :

Sa couleur bronze se combine parfaitement avec les teintes de la maçonnerie existante et s'accorde harmonieusement avec le patrimoine industriel du site.

« Nous avons également admiré la capacité du matériau à absorber et à réfléchir subtilement la lumière en fonction des variations de l'éclairage naturel, comme si le métal était vivant », commente Luke Dewey.

Le zinc-titane elZinc Rainbow offre également une excellente protection contre la corrosion et est recyclable à 100 %.

Lors des premières étapes du projet, notre distributeur SIG Zinc & Copper a coopéré avec l ́agence d ́architecture Metropolitan Workshop pour élaborer les premiers plans en vue de l'appel d'offres. Avec l ́aide de l'équipe SIG Zinc & Copper, l ́entreprise de couverture All Metal Roofing a travaillé en étroite collaboration avec les architectes pour affiner et valider tous les détails de la couverture et du bardage.



L'un des aspects les plus importants du processus de conception des détails était de conserver une esthétique homogène à la fois entre des lignes clairement définies et des chevauchements discrets au niveau des avant-toits et des rives.

Par exemple, la largeur des habillages de rive qui est habituellement comprise entre 150 à 200 mm a été réduite à environ 80 mm, sans affecter la performance de l'enveloppe.

Plan de la toiture et élévation (Détails : All Metal Roofing)

Les principaux défis techniques

La couverture et le bardage en zinc ont été mis en œuvre différemment tout en répondant aux besoins des clients en matière de résistance au feu.

La façade constitue essentiellement un écran pare-pluie ventilé, alors que le système de toiture chaude ne nécessite pas de ventilation. Là où les deux systèmes se rencontrent, la solution a consisté à déplacer la ventilation de la façade vers l'arrière du parapet afin de l'occulter.

Réaliser à intégrer les fenêtres et les balcons tout en permettant au matériau de se dilater et de se contracter est apparu comme un défi supplémentaire.



Par ailleurs, la nécessité de tenir compte des pénétrations, des fenêtres et des balcons tout en permettant au matériau de se dilater est apparue comme un défi supplémentaire. Certaines des fenêtres pénètrent dans la façade de façon inclinée, d'autres parallèlement aux joints du bardage. Cela a requis un certain nombre de détails sur mesure pour garantir à la fois une performances adéquate et la possibilité de construire in situ.



Enfin, le fait que les toitures soient composées de plusieurs étages impliquait qu'elles soient correctement ordonnées, notamment pour le montage et le démontage des échafaudages.

© Terrence Smith Photography