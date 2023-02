L’ardoise est le matériau ayant la plus faible empreinte carbone tout au long de son cycle de vie

Selon la certification de Control Union, l’ardoise naturelle est le matériau ayant la plus faible empreinte carbone tout au long de son cycle de vie. Cette reconnaissance confirme une fois de plus les magnifiques propriétés de l’ardoise naturelle et son adéquation à l’architecture moderne.

Qu’est-ce que le cycle de vie d’un produit et qu’est que l’empreinte carbone ?

Les analyses de cycle de vie permettent de mesurer l’impact environnemental d’un produit de manière globale, de son extraction et sa taille jusqu’à sa fin de vie ou même son éventuel recyclage.



La simplicité du processus productif de l’ardoise naturelle, qui n’a pas besoin de four industriel ni de produits chimiques, ainsi que sa durée de vie de plus de 100 ans permet d’éviter d’éventuelles transformations et peut même servir pour de nouveaux projets si la couverture venait à être démontée.



De son côté, l’empreinte carbone mesure des émissions de gaz à effet de serre généré par un matériau tout au long de son cycle de vie.

Quelles données ont été utilisées pour mesurer le cycle de vie ?

Control Union a certifié les données relevées dans l’INIES, qui sont elles-mêmes extraites dans les FDES de divers matériaux.



Le but de ces bases de données est de mettre ces informations à disposition des architectes et des professionnels du secteur pour les accompagner dans la conception de bâtiments et d’aménagements toujours plus durables, en suivant les directives d’évaluation environnementale de la norme EN 15804 : 2014.

