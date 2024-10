L'Association Française de Ventilation (AFV) : son rôle dans l'amélioration de la qualité de l'air

Découvrez l'Association Française de Ventilation (AFV) et son rôle essentiel dans l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, notamment dans les établissements scolaires. Participez à la révolution de la ventilation avec des innovations et des solutions durables adaptées aux enjeux actuels. L'AFV regroupe plus de 30 000 professionnels engagés pour un environnement sain et performant. Ensemble, faisons de la qualité de l'air une priorité pour la santé publique et le confort de tous.

Suivez-nous sur Batiradio pour ne rien manquer des dernières tendances, y compris les systèmes de ventilation connectée et les nouvelles réglementations telles que le décret tertiaire. Invité : Pascal HOUSSET, président de l'AFV. Pour en savoir plus exit_to_app