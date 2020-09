Le bricolage, c'est connu, n'est pas une sinécure. La majorité des faux-pas et des accidents sont dus à des problèmes d'équipement. Une catégorie cependant demeure bien trop souvent ignorée comme cause de "ratage", cette catégorie d'équipement est l'éclairage. Que ce soit lors de travaux de peinture, ou autres, un bon éclairage peut faire la différence...

Travailler de nuit ou en période de mauvais temps avec une faible lumière impose le recours à un éclairage de chantier. Cette précaution garantit plus de confort et davantage d'efficacité. En effet, certaines tâches exigent un maximum de précision. Grâce à l'éclairage de chantier, vous pouvez travailler de jour comme de nuit et livrer vos travaux à temps, malgré les difficultés rencontrées.

L'évaluation des besoins utiles à l'éclairage d'un chantier

Pour un bon éclairage de vos chantiers, certains paramètres doivent être pris en compte. Cela implique la nécessité d'identifier formellement le type d'éclairage à utiliser et les accessoires nécessaires pour son implémentation.



Le premier aspect à prendre en compte, c'est le type d'éclairage. Il peut en effet, s'avérer nécessaire d'éclairer entièrement un site ou de mettre en place un éclairage d'appoint. La définition du type d'éclairage prend également en compte les aspects relatifs à la mobilité des personnes et des appareillages. Le recours aux générateurs électriques (batterie) ou au branchement par câbles ne saurait être ignoré.



L'autre aspect important est la position de l'éclairage c'est-à-dire son emplacement sur le site. Le choix peut par exemple s'orienter vers un éclairage fixe en hauteur ou sur un éclairage manuel sur le sol. Il y a enfin l'aspect relatif à la puissance des équipements. Le besoin d'une lumière forte peut se justifier par une exigence de netteté, de précision ou en raison des risques présents sur le lieu de travail.



En optant pour une lumière forte, la nécessité d'obtenir un niveau d'éclairement semblable à la lumière du jour s'impose. Dans le cas contraire, l'on optera pour une lumière de renfort. Celle-ci vient simplement en appui au niveau d'éclairement existant.

Quels sont les types d'éclairage de chantier ?

On distingue plusieurs types d'éclairage pour un chantier. Si votre besoin consiste à éclairer un espace très vaste, il est conseillé d'utiliser les phares de chantier ou les projecteurs. Vous pouvez aussi opter pour les lampes torches ou les baladeuses de chantier. Le recours à ces accessoires est cependant fonction du type de travaux ou de la tâche à accomplir.

Les projecteurs

Il existe deux types de projecteurs : les projecteurs télescopiques et les projecteurs sur support. Les projecteurs télescopiques sont des accessoires de haute qualité. Ils se caractérisent par la puissance de leur lumière. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les projecteurs télescopiques permettent d'éclairer avec un maximum d'efficacité. Ils sont équipés d'un trépied qui stabilise la source de lumière tout en lui donnant de la hauteur. Ils se rangent facilement du fait de leur ergonomie et de la possibilité de les plier.



Les projecteurs sur support sont mobiles et stables grâce à la poignée et au support dont ils sont équipés. Une vitre de protection et une grille permettent de mieux les sécuriser. Ce type de projecteur est disponible en deux variantes sur le commerce. Le premier modèle est alimenté par câbles et le second utilise une batterie rechargeable pour son fonctionnement. Ce second modèle offre plus de facilités en situation de mobilité.

Baladeuses de chantiers et lampes torches

L'utilisation des baladeuses de chantiers est conseillée pour certaines situations. Ils peuvent être accrochés à un aimant ou un crochet et diffuser la lumière en hauteur depuis le point de fixation. Sur certains modèles, une armature métallique permet de protéger la lampe en cas de chute. En raison de leur aspect étanche, ces baladeuses sont idéales pour les travaux en extérieur.



De leur côté, les lampes torches pour chantiers utilisent une batterie pour leur fonctionnement. Flexibles, elles s'orientent facilement grâce à leur tête mobile et leur ergonomie. En plus de sa précision, l'éclairage des lampes torches de chantier est assez puissant. Il est capable d'éclairer sur de longues distances.

Le choix des ampoules destinées à l'éclairage d'un chantier

Dans un chantier, le choix des ampoules s'appuie sur deux types d'éclairage. L'un concerne les ampoules halogènes et l'autre, les ampoules LED. Les ampoules halogènes sont issues de l'ancienne technologie. Elles présentent par conséquent des insuffisances. Ces ampoules sont non seulement fragiles, éclairent faiblement et ne durent pas longtemps. L'autre inconvénient, c'est leur consommation élevée en énergie électrique. De nos jours, les ampoules halogènes sont de moins en moins utilisées.



Encore appelées diodes électroluminescentes, les ampoules LED sont le fruit d'une technologie innovante. Leurs avantages sont nombreux. Le premier, c'est leur capacité à fonctionner sous une tension basse. En outre, l'absence de chauffage permet d'éviter les risques de brûlure. Le deuxième avantage, c'est l'économie d'énergie. Leur capacité d'allumage et d'extinction rapide constitue également un atout majeur. En effet, elles sont moins gourmandes que les ampoules halogènes bien qu'offrant la même intensité lumineuse.



Le dernier avantage, c'est leur longue durée d'utilisation. Ces ampoules qui ont une durée de vie estimée à près de dix ans sont plus durables que les ampoules halogènes. Leur intégration aux lampes de chantiers n'est pas sans inconvénient, car elles sont irremplaçables. Certes, l'absence de fonctionnement de l'ampoule LED entraîne la défectuosité de la lampe, mais cet inconvénient est compensé par leur durabilité.

Adapter la puissance énergétique aux besoins en éclairage

Le choix d'une puissance d'éclairage adaptée peut se faire en watts ou en lumens. Généralement, on utilise le watt pour exprimer la puissance d'un éclairage. C'est l'électricité consommée par l'ampoule qui est ainsi présentée.



La mise sur le marché des ampoules LED a permis de relativiser cette puissance. À l'observation, la puissance lumineuse produite par un projecteur LED de 20 watts est dix fois supérieure à la luminosité d'un projecteur de 200 watts de type halogène. En plus, leur consommation en énergie électrique est moindre par rapport aux autres.



Le lumen est une unité qui permet de mesurer l'intensité de la lumière. C'est pourquoi on dit que cette unité permet de mesurer la qualité de l'éclairage. Autrement dit, elle prend en compte la quantité de lumière qu'une source émet. Sur un chantier, la puissance de l'éclairage exprimée en lumens oscille entre centaines et milliers de lumens. Cette luminosité diffère d'un modèle à un autre. L'usage de la lampe et l'endroit à éclairer sont les deux critères permettant de choisir la puissance d'une lampe.

