JO 2024 : La Plateforme du Bâtiment va adapter ses horaires

À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, La Plateforme du Bâtiment, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, renforce son engagement envers les professionnels du bâtiment en adaptant ses services pour faciliter les travaux de rénovation urbaine.

Afin de répondre efficacement aux besoins spécifiques des artisans et entrepreneurs pendant la période des JO de Paris 2024, La Plateforme du Bâtiment a décidé d'ouvrir ses 11 dépôts franciliens dès 5h du matin, tandis que les autres ouvriront à 6h.

Cette extension des horaires vise à offrir plus de fluidité et à optimiser les délais de livraison, permettant ainsi aux professionnels de poursuivre leurs chantiers sans interruption.

Des livraisons en vélos-cargos

Pour renforcer son engagement écologique et améliorer la logistique, la Plateforme du Bâtiment va intensifier ses livraisons décarbonées en utilisant des vélos-cargos. Ces vélos, capables de transporter des plaques de BA 13 mesurant 2,5 m x 1,2 m, devraient pouvoir assurer des livraisons rapides en moins de deux heures dans tout Paris, y compris dans les zones à accès restreint.

En parallèle, une hotline dédiée aux JO sera mise en place pour répondre aux problématiques spécifiques des professionnels durant la période olympique. Une page dédiée sur le site internet fournira également des informations pratiques sur les horaires des dépôts et leur accessibilité.

Une signalétique spécifique

Pour informer et accompagner au mieux ses clients, La Plateforme du Bâtiment lancera, à partir du 8 juillet, une campagne radio et d'affichage. Plus de 240 spots radio seront diffusés, complétés par une campagne d’affichage du 10 au 24 juillet aux portes de Paris et sur le périphérique.

En magasin, une signalétique spécifique et une application mobile fourniront des informations pratiques sur les horaires d’ouverture, les livraisons sur les chantiers et l’accessibilité en fonction des épreuves olympiques, avec un mapping disponible sur Google Maps.

« Simplifier la vie de nos clients pros est au cœur de notre mission. Nos clients ont besoin de réponses concrètes face aux enjeux de la période olympique. C’est pourquoi nous avons conçu un dispositif particulièrement agile, répondant aux défis de cette période tout en maintenant la qualité de nos services », déclare Sibylle Daunis Opfermann, directrice générale de La Plateforme du Bâtiment.

Marie Gérald

Photo de Une : La Plateforme du Bâtiment