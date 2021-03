L’ESTP Paris proposera à la rentrée 2020 deux nouvelles formations : un double-diplôme Architecte-Ingénieur en partenariat avec l’ESA Paris (École Spéciale d’Architecture) et un Bachelor Manager de la Construction.

Le double diplôme ARCHITECTE-INGÉNIEUR avec L’ESA PARIS

À l’heure où l’acte de construire et son expression architecturale sont portés par les grands enjeux écologiques, énergétiques et numérique, les professionnels du secteur font face au défi de transformer l’intuition raisonnée en créativité consciente et responsable, et doivent concevoir et construire les bâtiments avec une approche multi-critères.



Face à ce constat, l’ESTP Paris et l’ESA Paris (Ecole Spéciale d’Architecture), associées depuis 2015 dans la délivrance d’un double-diplôme Architecte-Ingénieur en 7 ans, se sont concertés pour délivrer en 6 ans, à partir de septembre 2020, leur formation d’excellence d’Architecte-Ingénieur (double diplôme conduisant à l’obtention du Master d’architecte et du diplôme d’ingénieur, spécialité bâtiment, au grade de Master) sur un même campus, celui créé en 2017 à Troyes par l’ESTP Paris.



Ce cursus combinera l’expertise des deux grandes écoles de référence dans leurs domaines respectifs et leur expérience d’une alliance historique. Le programme sera pluridisciplinaire et combinera des enseignements scientifiques, techniques, artistiques et sociologiques. Les étudiants y développeront ainsi des compétences pointues pour les deux métiers complémentaires que sont l’architecture et l’ingénierie. Une pédagogie interactive, en mode projets, permettra de combiner en permanence acquisition de compétences théoriques et opérationnelles.



Les trois premières années de formation permettront de décrocher un premier diplôme de Bachelor « Architecture et Construction » (ingénierie), les trois années supplémentaires mèneront à l’obtention du Master en Architecture de l’ESA Paris et du diplôme d’Ingénieur ESTP Paris, grade de Master, dans la spécialité Bâtiment. Ces deux diplômes sont reconnus par l’État.

Ce format d’études de 6 ans en Arts et en Sciences correspond aux standards européens qui se déploient déjà dans la plupart de nos pays voisins. Il offrira ainsi aux diplômés des opportunités professionnelles en France et à l’étranger. Il est rendu possible par l’unicité de lieu d’apprentissage. 20 à 30 élèves sont attendus dès la prochaine rentrée pour ce cursus, qui a pour avantage de se dérouler sur un seul et unique campus, le campus ESTP Paris de Troyes.



« Pour créer les grands ensembles urbains du futur, la discipline architecturale devra être repensée avec des innovations durables, des compétences scientifiques de pointe et de réelles exigences techniques. Autant de défis majeurs que devront relever avec ingéniosité les architectes ingénieurs des cités de demain. » Florence Darmon, directeur général ESTP Paris.

Le bachelor « MANAGER DE LA CONSTRUCTION » sur le campus de CACHAN

Le secteur de la construction ne cesse d’évoluer et d’innover. À une époque où projets et réglementations techniques et environnementales se complexifient, le recrutement de cadres intermédiaires devient, pour les entreprises du secteur, un atout compétitif majeur.

Le Bachelor Manager de la Construction de l’ESTP Paris a pour ambition de répondre à ce besoin de formant, en 3 ans, des professionnels immédiatement opérationnels dans 3 métiers : Manager dans la conduite de travaux, en bâtiments et travaux publics – Manager de projets immobiliers – Manager en gestion des risques et prévention dans la construction.



Le programme de cette formation post-bac (recrutement sur ParcourSup) mettra l’accent sur les compétences managériales, scientifiques et techniques, sur les pédagogies collaboratives, le mode projet et les soft skills. Les deux premières années seront orientées sur l’acquisition du coeur de compétences scientifiques et techniques. En dernière année, 3 majeures seront proposées aux étudiants (conduite de travaux et travaux publics, projets immobiliers, risques et prévention), ouvrant des portes vers une pluralité de débouchés.

Ces spécialisations, très recherchées du marché, bénéficieront d’une très forte proximité de l’école avec l’ensemble des acteurs de la construction et de l’industrie, tandis que les besoins du secteur assureront aux diplômés une insertion professionnelle immédiate.

Cette formation est également un tremplin vers la poursuite d’études en école d’ingénieur, pour les étudiants qui le souhaitent.



Environ 30 élèves sont attendus à la prochaine rentrée pour ce cursus, qui se déroulera sur le campus de Cachan et pourra à terme être amené à se déployer sur les autres campus de l’ESTP Paris.



« Le Bachelor est un diplôme qui a le vent en poupe : ce cursus scientifique et technique postbac proposé par un nombre croissant d’écoles d’ingénieurs, et qui mise sur la professionnalisation, attire de plus en plus de candidats, pour une insertion professionnelle rapide. » Florence Darmon, directeur général ESTP Paris

