L'usage de l'ascenseur aujourd'hui… Existe-t-il des solutions atténuant les risques de propagation ?

Notre monde change et certaines questions se posent quant à l’utilisation de moyen de transport comme l’ascenseur. Qu’existe-t-il en matière de prévention sanitaire ?

En France, avec 60 millions de trajets par jour, nous assurons un service de quasi-utilité publique qui nous positionne naturellement comme facilitateur de vie urbaine.



Notre engagement à créer des solutions innovantes a toujours été motivé par un seul objectif : faciliter le quotidien de 1,5 milliard d’usagers. En plaçant l’expérience passager au cœur de nos réflexions, nous avons conçu une gamme de solutions pour voyager en ascenseur et en escalier mécanique sans remettre en question vos habitudes.



Grâce au développement de la technologie « Touchless », l'interaction avec les commandes et surfaces porteuses de virus et bactéries, est réduite. Nous avons aussi développé des applications mobiles pour choisir l’étage de destination à l’aide de votre smartphone, sans avoir à toucher les boutons à l'extérieur ou à l'intérieur de la cabine.

Parmi nos solutions CleanMobility, vous trouverez également des solutions assainissantes et des signalétiques pour maintenir le contrôle de distanciation. Ces dispositifs ont été conçus pour stériliser vos installations, tel l’UV CleanCar qui grâce à sa lumière ultraviolet UV-C détruit de manière fiable les bactéries et les virus dans les ascenseurs, réduisant ainsi les risques de transmission entre les passagers.

L’ascenseur est aujourd’hui bien plus qu’un moyen de déplacement. Avec l’avènement des SmartCities, notre rôle ne cesse d’évoluer dans un monde qui ne cesse de s’élever.



Merci d'inspirer notre quotidien

