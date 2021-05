Portakabin, acteur majeur de la construction modulaire en Europe, a annoncé récemment le lancement de sa nouvelle gamme de bâtiments modulaires hauts de gamme baptisée ALTA®. Dans le cadre de ce lancement, le groupe a été choisi par la société de pâtisseries et glaces artisanales haut-de-gamme La Charlotte pour la création de sa boutique-usine éphémère.

Le standing des installations ALTA au service du commerce haut-de-gamme

La société La Charlotte, reconnue sur le marché des pâtisseries et glaces haut-de-gamme, produit des gâteaux artisanaux au sein de son usine de 9000 m² située à Hesdin-Labbé dans le Nord de la France. C’est dans l’optique de commercialiser ses produits via une boutique-usine éphémère que La Charlotte a souhaité faire appel à Portakabin pour ces travaux.



Il aura fallu moins de trois heures aux équipes Portakabin pour monter de toutes pièces le magasin de 50 m² juxtaposant les centres industriels de la société de desserts. 4 bâtiments ALTA en rez-de-chaussée avec une hauteur de plafond de 2 mètres 75 accueilleront pendant les 6 prochains mois les clients de la société pour leurs achats. Les spécificités techniques des bâtiments Portakabin ALTA ont rendu possible l’intégration d’un système de climatisation indispensable à la bonne conservation des produits.



Les grandes fenêtres et ouvertures ainsi que l’éclairage LED ont été un critère de choix déterminants car ils offrent la possibilité de créer un environnement de vente agréable et esthétique. Les normes de sécurité inhérentes aux bâtiments ALTA ont quant à elles constitué l’avantage concurrentiel majeur pour La Charlotte dans le cadre de cette collaboration :



« Lorsque nous avons imaginé notre boutique-usine éphémère, nous avons souhaité pouvoir l’intégrer complètement à notre site de production d’Hesdin-Labbé. Construire une installation aussi proche d’une usine implique un haut niveau de sécurité et c’est grâce à la résistance au feu de 60 minutes de la gamme de bâtiments ALTA que les assureurs ont accepté une telle proximité. » confie Gilles Ponchel, Directeur Industriel de La Charlotte .



« Nous sommes ravis que l’aboutissement technique de notre nouvelle gamme de bâtiments ALTA permette de répondre aux enjeux et besoins d’entreprises telle que La Charlotte, dont l’activité nécessite des infrastructures haut-de-gamme. C’est une nouvelle preuve de la capacité d’innovation et d’adaptabilité de nos équipes et de nos produits » déclare Cyril Petit-Masquelier, Président de Portakabin France.