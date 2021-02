PORTAKABIN SARL

Portakabin, acteur majeur de la construction modulaire en Europe, annonce avoir engagé des travaux d’envergure sur ses parcs techniques pour accompagner son développement en France. Le groupe, qui possède onze agences et cinq centres techniques répartis sur l’ensemble du territoire national, enregistre depuis plusieurs années une croissance importante de l’ordre de plus de 10% par an. C’est pour accompagner cette dynamique et anticiper de futurs recrutements que Portakabin a décidé d’investir pour agrandir ses parcs techniques et son centre de production de Crespin (59).