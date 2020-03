Rencontre avec Roland PEYRAN, Directeur Commercial ISIA - « La digitalisation des ateliers offre des gains financiers et de productivité aux Industriels de la Menuiserie, tout en ayant un impact positif sur la satisfaction de leurs clients »

Filiale du Groupe ELCIA depuis 2015, ISIA est éditrice de Diapason, l’ERP et configurateur technique pour les Industriels Menuiserie, Store et Fermeture. Roland PEYRAN, son Directeur Commercial, est quotidiennement au cœur de la digitalisation des Industriels Fabricants du secteur. Il nous en dit plus sur une thématique clé de leur activité : la digitalisation de leurs ateliers.

Roland, qu’entend-t-on par « digitalisation des ateliers » ?

La digitalisation des ateliers consiste à supprimer toutes les feuilles papiers que l’on peut retrouver dans un atelier, à l’instar des ordres de fabrication ou des fiches de montage. L’objectif de la digitalisation est de remplacer toutes ces feuilles par des écrans, des tablettes ou tous autres supports numériques adaptés aux contraintes du poste atelier.

Quels sont les enjeux liés à la digitalisation des ateliers ?

Les menuiseries sur-mesure étant des produits complexes à fabriquer, le premier enjeu est d’obtenir l’information la plus sûre et la plus claire possible pour l’opérateur.

Le second objectif est double :

Proposer des indicateurs opérationnels pour le poste, pour l’îlot ou la chaîne de fabrication

Mettre à disposition des actions de déclaration « simple » pour la gestion des aléas, le contrôle qualité et les échanges d’information entre les postes

" L’enjeu pour CAIB : obtenir un flux de production sans aucun support papier pour l’ordonnancement des séries et le montage des menuiseries en atelier. " David REVERSEAU (Responsable SI) et Christophe AUGEREAU (Responsable ERP) – CAIB

Où en sont les Industriels de la Menuiserie dans la transformation digitale de leurs ateliers ?

La digitalisation des ateliers est un processus qui a démarré il y a quelques années chez les Industriels visionnaires. Aujourd’hui, quelle que soit la taille de l’atelier, tout le monde va dans ce sens. Certaines régions proposent même des aides aux Industriels pour cette démarche.

Nous nous dirigeons de plus en plus vers l’usine 4.0 ! Le principe est de connecter et de lier chaque machine de l’atelier pour avoir des informations disponibles en temps réel et être en mesure de gérer et d’anticiper les aléas rapidement.

Quels seraient vos conseils pour les Industriels souhaitant se lancer dans la digitalisation de leurs ateliers ?

Le principe de la digitalisation est d’aller progressivement vers un atelier « 0 papier ». Il faut toujours garder en tête que l’objectif numéro 1 est de fabriquer des menuiseries. La digitalisation doit simplifier l’accès et l’affichage des informations et permettre ainsi d’améliorer la productivité et la qualité de fabrication.



Un autre facteur très important est l’implication des opérateurs très en amont de la démarche de digitalisation. Ils doivent être présents dans les phases d’analyse, de validation et de formation.



" Notre digitalisation est passée par plusieurs facteurs clés :

Une approche « AGILE » avec un déploiement poste par poste pour les lignes de production existantes

Un investissement matériel important pour équiper l’atelier d’écran de déclaration

Des ressources SI nécessaires pour l’adaptation des gammes de production et le paramétrage des différents écrans

Des développements SI en autonomie avec l’expertise ponctuelle d’ISIA sur certaines problématiques techniques "

David REVERSEAU (Responsable SI) et Christophe AUGEREAU (Responsable ERP) – CAIB

En quoi l’ERP et configurateur technique Diapason contribue-t-il à la digitalisation des ateliers ?

Diapason permet aux Industriels de répondre aux exigences clients, tout en maîtrisant leur production, leurs délais de fabrication et de livraison, leurs marges etc...

L’un des points forts de la solution est de gérer les informations relatives aux clients ou à la production et de les diffuser dans toute l’entreprise en direct. Chaque opérateur est ainsi guidé par écran dans l’atelier. Ce dernier flashe le code barre placé sur chaque menuiserie pour que toutes les informations apparaissent à l’écran. Les points complexes ressortent en rouge. Chaque étape du process peut être déclarée afin d’obtenir une vision claire de l’avancement des lots dans l’atelier et de déclencher des actions immédiates pour traiter les aléas. Diapason fournit également des indicateurs de performance permettant à chacun de savoir où il en est par rapport à la cadence à respecter et à obtenir un retour en direct sur la productivité. Avec la digitalisation des ateliers, les opérateurs bénéficient d’informations plus fiables. Ils sont alertés et guidés pas à pas par des modes opératoires digitalisés ce qui leur fait gagner un temps précieux. Ils sont responsabilisés dans toutes leurs tâches, leur poste s’en retrouve donc valorisé.

La digitalisation des ateliers est au cœur de notre mission depuis plus de 20 ans. Nos équipes ont une expérience significative, couplée à leur expertise des métiers de la Menuiserie, du Store et de la Fermeture. Ces connaissances nous permettent d’accompagner nos clients dans la réussite du déploiement de leurs projets.

Quels sont les retours d’expérience de la part de vos clients Industriels ?

Leurs retours d’expérience montrent que la digitalisation apporte de la fluidité dans l’atelier (optimisation des actions à réaliser, des déplacements, des recherches…) et augmente la satisfaction client.



" Les bénéfices de la digitalisation des ateliers vus par CAIB :



Gain de productivité

Diminution des déperditions de temps liées à la gestion du papier

Rigueur dans les process et flux de production (file d’attente)

Informations et contrôles précis à chaque poste de production

Facilité d’utilisation des écrans

Traçabilité renforcée des menuiseries dans le process de production

Gains financiers et environnementaux

Fin des impressions

Davantage de temps pour des tâches à valeurs ajoutée

Gains en Management

La supervision du pilotage en temps réel

Approche « lean manufacturing » : maximiser la valeur client en minimisant le gaspillage "

Témoignage : Marc CAREY – DSI, EURADIF : « Avec Diapason, nous avons mis à disposition des opérateurs des écrans tactiles à chaque étape de fabrication »

« Nous sommes un acteur majeur dans le domaine de la porte d’entrée. Notre effectif est de 160 personnes repartis sur 2 sites.

Notre histoire avec ISIA a commencé en 2012. Il y a 105 utilisateurs Diapason aujourd’hui. Nous utilisons tous les modules : production, configuration, achats, stocks, CRM, ventes, QSE, coûts revient.

Les équipes ISIA nous ont aidé à répondre à deux objectifs :

Supprimer les ordres de fabrication papiers et mettre à disposition des écrans tactiles à chaque étape de gamme physique pour permettre une déclaration d’étape rapide et fluide

Travailler par rapport aux dates de début et de fin d’étape, et proposer des listes de vitrage classées par date de priorité

Nos ordres de fabrication vitrage sont désormais traités par priorité et les résultats d’ordonnancement se sont vite faits sentir. En parallèle, nous avons mis en place un outil de restitution Web pour accompagner le Service ordonnancement et le Responsable atelier afin de détecter très en amont les retards d’étape.

Plusieurs éléments ont permis la réussite du projet :