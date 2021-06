La façade "Silent-Iconic" pour cassettes 800 x 800 Hitachi arrive en Europe avec une série de prestigieuses récompenses internationales

La façade Silent-Iconic Hitachi a remporté pas moins de 3 prix prestigieux au niveau mondial. Ils récompensent sa conception design et innovante : l’iF Design Award 2020, le Good Design Award 2020 et récemment, le Red Dot « Best of the Best Product Design 2021 ».

La genèse du projet

Conçue par Hitachi, Ltd. et fabriquée par Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, la façade de cassette Silent-Iconic, de la marque Hitachi Cooling & Heating, arrive sur le marché européen avec trois importantes reconnaissances internationales, pour répondre à des besoins très exigeants.



Les concepteurs d'Hitachi ont mis plus de 13 mois à trouver une solution idéale pour répondre aux besoins de toutes les parties prenantes. En effet, une enquête menée auprès des architectes par Hitachi Ltd. et Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning, a révélé qu'il existe un besoin pour des climatiseurs de type cassette design, silencieux, et qui s'harmonisent avec les intérieurs.



Si les architectes préfèrent la discrétion des gainables, qui se fondent dans le décor, parfois, et pour des raisons de coûts, ils utilisent des unités de type cassettes, malgré la perturbation sur la décoration intérieure. Tout en conservant les avantages en termes de coûts, de facilité d'installation et de performances d'une cassette, la façade Silent-Iconic offre un design discret qui rivalise avec les gainables. Les quatre volets, qui peuvent altérer l'harmonie du design, sont revêtus de noir pour réduire l'impact visuel. L'entrée centrale est dotée de volets, pour s'intégrer aux plafonds architecturaux.



Le lancement de cette solution unique et innovante, comble le vide entre les gainables et les cassettes conventionnelles 4 voies, brisant les règles commerciales existantes, dans lesquelles les climatiseurs sont sélectionnés pour leurs performances, leurs fonctions et leurs prix, mais rarement sur des considérations liées au design.

Une triple récompense

La façade design "Silent-Iconic" a été créée pour s'intégrer parfaitement dans les espaces au design subtil et contemporain, et elle a été récompensée pour cela.



iF DESIGN AWARD 2020 dans la discipline des produits, organisé par iF International Forum Design GmbH. Il s'agit du concours le plus prestigieux du monde en matière de design, qui a lieu chaque année depuis 1953.

Il est devenu aujourd'hui une marque réputée d'excellence en matière de design et couvre sept disciplines : produit, emballage, communication, architecture d'intérieur, design de service, concept professionnel et architecture. Le jury était composé de 78 experts indépendants en design de 20 pays qui, par des tests et des examens pendant trois jours intensifs, ont sélectionné les gagnants. Hitachi Silent-Iconic iF Design Award 2020.



Good Design Award 2020, né au Japon en 1957 pour découvrir de nouvelles choses grâce à des tests et un large partage des découvertes avec la société grâce à l'utilisation du G Mark, et ainsi construire un pont vers la prochaine innovation. Hitachi Silent-Iconic Good Design Award 2020.



Prix Red Dot : Product Design 2021. Depuis 1955, il évalue les meilleurs produits créés chaque année. Les quelques 50 jurés issus des secteurs les plus divers ont une fois de plus respecté la devise " In search of good design and innovation " (à la recherche d’un bon design et d’innovation) lors du concours 2021. Ils ont passé au crible les produits inscrits au concours au cours d'une procédure qui s'est étendue sur plusieurs jours et ont été guidés par des critères d'évaluation, tels que la qualité formelle du produit, son ergonomie et sa longévité.



Le jury international a décerné à la façade Silent-Iconic, de la marque Hitachi Cooling & Heating, le Red Dot : Best of the Best. Il s’agit de la plus haute distinction du concours, synonyme de design révolutionnaire, qui n'est décernée qu'aux meilleurs produits d'une catégorie.



" Les lauréats du prix Red Dot : Best of the Best ont fait preuve d'une compétence unique en matière de design. Leurs objets définissent les tendances en matière de conception de produits et laissent entrevoir les développements futurs. Seule une fraction de nos participants parvient à cette symbiose parfaite entre esthétique et fonctionnalité. Il est important de reconnaître ce merveilleux accomplissement. J'adresse mes sincères félicitations à tous ceux qui ont été récompensés ", a déclaré le professeur Peter Zec, fondateur et PDG de Red Dot.



Le prix Hitachi Silent-Iconic Red Dot Best of Best 2021 sera exposé en ligne et au musée Red Dot Germany du 21 juin, après la cérémonie de remise des prix, jusqu'en mars 2022.

