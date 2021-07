La façade en zinc : aussi individualisée que vous

La façade joue un rôle primordial dans l’intégration d’un bâtiment dans son environnement. Reflet de votre personnalité, elle confère une identité au bâti. En optant pour le zinc RHEINZINK, vous pouvez donner libre au cours à votre imagination pour créer une façade aussi individualisée que vous.

La personnalisation d’une façade peut revêtir différentes facettes Cela peut se traduire par la conception de volumes aux allures singulières ou complexes qui sortent de l’ordinaire. Il est alors nécessaire d’avoir recours à un matériau qui puisse parfaitement les épouser. Grâce à sa grande malléabilité et à sa légèreté, le zinc RHEINZINK habille les formes les plus diverses qu’elles soient planes, courbes, cubiques ou pyramidales….



L’étendue de l’offre de système en zinc RHEINZINK vous permet de personnaliser davantage l’apparence de la façade. En jouant avec les dimensions et les apparences des différents systèmes standards disponibles (joint angulaire, profilés à clins ou à joint creux, bardeaux…) ainsi qu’avec les divers aspects de surface vous pouvez créer une structuration complémentaire de la façade. Laissé au naturel, prépatiné ou coloré, le zinc RHEINZINK vous offre une grande variété de choix pour une intégration harmonieuse des façades dans leur environnement au travers de ses lignes de produits.

Et, pour une adaptation et une personnalisation maximale, le bureau d’études et les équipes techniques RHEINZINK peuvent également vous accompagner dans une démarche de co-création. Vous trouverez alors la meilleure solution pour transposer vos idées et donner vie à vos façades.



Enfin, parce que jouer la carte de l’individualité ne doit pas en mettre en péril les prochaines générations, la façade zinc est parfaitement compatible avec une démarche de développement durable. Plusieurs projets habillés de zinc CLASSIC ou prePATINA ont, en effet, reçu les certifications LEED et BREEAM ou ont été construits selon le principe Cradle-to-Cradle.



THINK FOR THE FUTURE avec RHEINZINK.

