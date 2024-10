La Fédération Française du Bâtiment (FFB) et la défense des artisans de France

La Fédération Française du Bâtiment (FFB), forte de ses 120 ans d’expérience, représente 52 000 entreprises et 800 000 salariés du secteur du bâtiment en France. Sa mission ? Accompagner artisans, TPE et PME à travers des conseils juridiques, techniques et économiques, tout en défendant leurs intérêts auprès des instances réglementaires.