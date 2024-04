La fibre de bois : qu’est-ce que c’est ?

Quand on pense "isolation", on pense souvent "laine de verre". Pourtant, il existe d'autres types de matériaux isolants, dont les biosourcés. C'est le cas de la fibre de bois, qui offre une excellente isolation aussi bien thermique qu'acoustique ! Comprenez avec Isover ce qu'est la fibre de bois et pourquoi elle représente aujourd'hui environ 50% des isolants sur le marché des biosourcés.