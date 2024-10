L’isolation d’un logement peut-elle mettre la climatisation au second plan ?

Face à la hausse des températures et des prix de l’énergie, les Français sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des travaux d’isolation et à s’équiper en système de climatisation. Les isolants, de plus en plus performants, peuvent-ils faire de l’ombre à la climatisation, ou cette dernière restera-t-elle toujours nécessaire dans certaines régions ? Éléments de réponse.

La rénovation énergétique du parc immobilier français est l’un des principaux combats menés par le gouvernement depuis de nombreuses années maintenant. Pour parvenir à son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, l’État a mis en place des aides pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. De quoi inciter de nombreux Français à entamer d’importants travaux de rénovation.

Le dérèglement climatique peut également expliquer cette dynamique, certains logements se transformant en véritables bouilloires thermiques en période de fortes chaleurs. Face à ces chaleurs excessives, tous les moyens sont bons pour garder son logement au frais.

Un large panel de solutions pour protéger son logement des fortes chaleurs

Cela peut passer par de la ventilation, un apport d’ombre lié à la végétation, des volets ou protections solaires, ou même une conception bien spécifique du bâtiment, pour éviter que les pièces de vie ne soient orientées plein sud et qu’elles soient frappées par les rayons du soleil aux heures les plus chaudes de la journée.

En cas de fortes chaleurs, et pour conserver un certain confort sous son toit, il est également primordial de bien isoler son logement. L’isolation va empêcher la chaleur de rentrer dans un logement, ce qui permettra de maintenir une température confortable dans ce dernier.

Mais pour l’apport de fraîcheur dans un bâtiment, la climatisation est la solution pour laquelle les Français optent en majorité. Cette solution est présente dans de nombreux foyers depuis longtemps maintenant, et semble bien ancrée dans l’esprit des Français comme étant la réponse idéale aux fortes chaleurs.

La climatisation a toujours la cote auprès des Français

Doit-elle cependant s’inquiéter des mois et années à venir ? Le nombre croissant de rénovations performantes rend les foyers de plus en plus résilients face aux fortes chaleurs. On peut donc légitimement se poser les questions suivantes : est-ce toujours aussi pertinent d’installer de la climatisation dans un logement parfaitement isolé ? Une bonne isolation - couplée à des protections solaires, une bonne ventilation et un apport d’ombre suffisant - peut-elle nous permettre de nous passer de climatisation ?

À en croire Sylvain Grau, directeur commercial et technique de l’entreprise ACM PACA, la climatisation a encore de beaux jours devant elle. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où son entreprise opère, la demande est en hausse permanente. Spécialisée dans l’installation et la maintenance de systèmes de climatisation, ACM PACA fait face chaque année à une hausse de 10 à 15 % de la demande pour ce type de solution.

En somme, pas d’inquiétude à avoir selon Sylvain Grau, pour qui le marché de la climatisation est un marché qui va perdurer pendant de très nombreuses années encore. « Le marché sera soutenu par le renouvellement des climatisations, et les températures, qui ne cessent de grimper, entraînent logiquement une forte hausse de la demande », anticipe-t-il. Tous les foyers français ne sont donc visiblement pas prêts de se passer de climatisation.

La climatisation vraiment indispensable ? Ça n'est pas si simple…

La réponse est nettement plus nuancée du côté de l’expert en isolation Isover. Pour Nicolas Bretault, responsable marketing, client et formation de la marque, beaucoup de critères entrent en jeu afin de déterminer si oui ou non il est nécessaire d’installer une climatisation dans un logement.

Un logement, qu’il soit neuf ou ancien, et s’il est parfaitement isolé, a-t-il réellement besoin d’être équipé d'une climatisation ? « Cela dépend, car l’isolation n’est pas du tout le seul critère qui rentre dans le confort des habitants l’été », souligne M. Bretault. Comme expliqué plus haut, la ventilation ou l’orientation de la maison, par exemple, sont également des éléments à prendre en compte.

« Il faut aussi bien distinguer deux notions de grande chaleur. Il y a les périodes où les journées sont chaudes mais les nuits plus fraîches, et les périodes de canicule, au cours desquelles la température ne redescend pas la nuit. En pleine canicule, aussi isolé soit le logement, il finira par faire chaud à l’intérieur. Dans ces régions sujettes aux canicules, le besoin en climatisation peut encore exister », explique Nicolas Bretault.

Même son de cloche du côté de Pierre-François Louis, directeur des activités de rénovation énergétique chez Hello Watt. Ce dernier explique que, quel que soit le déphasage thermique de l’isolant, s’il fait chaud, le logement finira quoi qu’il arrive par monter en température. « C’est indéniable. À partir d’une certaine température, on ne peut pas garantir complètement un vrai confort intérieur. Si dans un logement, on souhaite réellement que les températures ne dépassent pas les 26°C par exemple, la climatisation peut devenir quelque chose de nécessaire », estime M. Louis.

Pour la sensation de fraîcheur, un apport d’énergie est nécessaire

Il faut bien comprendre que la chaleur n’est rien d’autre que de l’énergie. Tout l’enjeu de l’isolation est donc d’empêcher ces calories de rentrer dans le logement. S’il fait chaud nuit et jour pendant 15 jours, la chaleur finira forcément par rentrer. Mais comme l’explique M. Bretault, « plus l’isolation est de qualité, moins les calories vont pouvoir rentrer, et moins on aura besoin d’une solution puissante pour rafraîchir l’intérieur ».

L’isolation a pour objectif « de limiter et de retarder le réchauffement de la pièce. C’est toute l’idée du déphasage. L’objectif est de retarder la hausse des températures jusqu’à ce que ça se rafraîchisse dehors », souligne Pierre-François Louis.

Mais l’isolation ne produira jamais de l'air frais, comme le rappelle le directeur des activités de rénovation énergétique chez Hello Watt. Pour ressentir une sensation de fraîcheur, « il faut un apport d’énergie. Et cet apport d’énergie peut être apporté par une climatisation ».

En définitive, et comme nous l’explique Nicolas Bretault, « il y a des cas de figure où il est possible de se passer de climatisation, car la maison est bien conçue et bien isolée, et il y en a d’autres où c'est plus compliqué. Dans cette situation, la climatisation peut apparaître comme une solution, mais il est important de s’assurer qu’elle consomme le moins possible ».

Propos recueillis par Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock