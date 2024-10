Lanaé, la nouvelle génération de laine de verre d’Isover !

Un confort de pose unique

Cette nouvelle génération de laine de verre est un concentré de technologie élaborée pour satisfaire les poseurs avec une laine plus douce au toucher, plus facile à découper et à manipuler. Elle dispose également d’une excellente tenue mécanique, idéale pour vos chantiers.

Une réponse aux besoins de vos clients

Fabriquée en France avec en moyenne 50 % et jusqu’à 80 % de verre recyclé et un liant biosourcé, Lanaé est également éco-conçue, pour répondre aux besoins de vos clients. Cette nouvelle génération de laine de verre possède d'excellentes performances thermiques et phoniques et ce, quelle que soit la saison. 10 brevets au total ont été déposés pour sa composition.

Avec Lanaé, vos clients bénéficient d’une température idéale été comme hiver grâce aux excellentes performances thermiques et phoniques de la laine.

Déjà présente dans les gammes IBR, PAR Phonic et Isoconfort, Isover va étendre Lanaé à toutes ses solutions d’isolation en isolation thermique par l'intérieur.

