Gagner du temps tout en assurant une protection optimale de vos murs et murets ? C’est possible grâce aux chaperons de murs Optipose, une technologie de chaperons qui, en plus de vous simplifier la vie, habilleront votre clôture avec goût !

Le chaperon OPTIPOSE® est vraiment innovant, grâce à son système d’emboîtement mâle/femelle original et unique, il offre une finition parfaite ainsi qu’une protection optimale à votre mur pour en assurer la longévité.



Les chaperons permettent d’assurer l’écoulement de l’eau afin que les intempéries n’abîment pas les murs. Sa technologie d’emboitement permet d’avoir 50% de gain de temps à la pose, mais aussi d’assurer un alignement parfait des pièces ! Ils sont teintés dans la masse pour une meilleure tenue des couleurs et Made in France.

Une multitude de modèle à votre disposition !

La gamme de chaperons Optipose vous offre un large panel de dimensions, de teintes ou encore de pentes.



Chaperons 1 mètre



Les chaperons OPTIPOSE® longueur 1 mètre, existent en 2 largeurs différentes : 25 et 30 cm ainsi qu’en 3 teintes : blanc cassé, gris, et ton pierre.



Ils se déclinent en 3 modèles afin de répondre à tous les besoins :

Plat 2 pentes Trigone

Chaperons 0.50 mètre



Les chaperons Optipose longueur 0.50 mètre, existent en 4 largeurs différentes : 23, 28, 33 et 45 cm ainsi qu’en 5 teintes (selon les modèles) : blanc cassé, Gris, ton pierre, aspect brique et dark. Ces produits sont teintés masse.



Ils se déclinent en 4 modèles :

Plat 1 pente 2 pentes Spécial Platine

La technologie de pose Optipose



La pose de chaperons avec réalisation de joints « traditionnels » au mortier de remplissage est extrêmement fastidieuse mais surtout chronophage, sans parler des déplacements occasionnés par les chantiers nécessitant une pose en deux temps.



Le système d'emboîtement mâle-femelle de l’OPTIPOSE® offre un gain de productivité de plus de 50% dans le temps de mise en œuvre. Cette gamme de chaperons est conçue pour recevoir un cordon de joint type acrylique appliqué à la pompe sur la partie « mâle » du système d'emboîtement assurant à la fois l'étanchéité et la réalisation des joints à l'avancement. La précision et la régularité dimensionnelle du système d'emboîtement Optipose® obtenues grâce à la technologie du vibropressé parfaitement maîtrisé par Weser, assurent une pose rapide par auto-alignement, sans protection particulière ni nettoyage pendant la réalisation du joint.



Besoin de plus d’informations ? Retrouvez toutes nos solutions d’aménagement de la clôture sur notre site.



Suivez notre activité sur les réseaux sociaux ! Sur Linkedin et sur Pinterest.

Pour en savoir plus exit_to_app