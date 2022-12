CLIMAVER®, le premier conduit aéraulique pré-isolé rigide sous Avis Technique de la marque Isover

CLIMAVER®, le premier conduit aéraulique pré-isolé rigide sous Avis Technique de la marque Isover Communiqué | 16.06.21

Alternative aux gaines métalliques, CLIMAVER® est un panneau de laine de verre rigide, façonnable en conduits et en raccords de ventilation et réalisable directement sur site. Sa conception technique étanche permet de transporter l’air chaud, tempéré ou froid dans les bâtiments et assure également le double rôle d’isolant thermique et acoustique.