6 outils M18 FUEL™ nouvelle génération aux performances renforcées : 1 scie sabre Sawzall™ ultra compacte M18 FSZ, avec une vitesse de coupe augmentée de 30 %* et disponible en version ONE KEY™ M18 ONEFSZ ; 2 boulonneuses à chocs carré 1/2” M18 FIW2F12 et FIW2P12, les plus compactes et les plus rapides du marché dans leur catégorie ; 2 boulonneuses à chocs carré 1/2” ultra puissantes M18 FMTIW2F12 et FMTIW2P12, avec 881 Nm de couple au desserrage et 745 Nm de couple au serrage ; 1 multitool M18 FMT, avec une vitesse exceptionnelle allant jusqu’à 20 000 oscillations/minute.

Ces nouveaux outils offrent des performances extrêmes comparables aux outils filaires grâce au mix technologique mis au point par MILWAUKEE :

Une montée en ampérage, en puissance et en autonomie des batteries REDLITHIUM ™ -ION et REDLITHIUM ™ -ION HIGH OUTPUT ™ qui répondent à tout type d’application et d’exigence énergétique.

™ et ™ ™ qui répondent à tout type d’application et d’exigence énergétique. La TECHNOLOGIE FUEL ™ des moteurs nouvelle génération qui augmente les performances et la durabilité des outils.

™ des moteurs nouvelle génération qui augmente les performances et la durabilité des outils. La plateforme digitale ONE-KEY™ qui permet d’optimiser le temps de travail, de sécuriser et gérer le parc de machines et paramétrer les outils (pour la scie sabre M18 ONEFSZ).

Plateforme M18™, conçue pour s’adapter en permanence aux besoins des professionnels

La plateforme universelle M18™ MILWAUKEE® répond aux exigences des professionnels, en termes d’autonomie, de performance et de durabilité des outils, ainsi qu’au gain de mobilité, de rapidité et de productivité sur les chantiers.



Le concept unique de batterie universelle compatible et rétrocompatible avec plus de 190 outils, y compris avec les plus anciens, offre aux professionnels la flexibilité de s’équiper en fonction de leurs besoins et selon leurs métiers.

Batteries REDLITHIUM™-ION et REDLITHIUM™-ION High Output™, des ampérages et puissances adaptés à tous les outils, y compris les plus énergivores

Les batteries 18V REDLITHIUM™-ION sont disponibles en versions 2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah et HIGH OUTPUT™ 3,0 Ah, 5,5 Ah, 8,0 Ah et 12,0 Ah (nouvelles cellules REDLITHIUM™-ION HIGH OUTPUT™ pour plus de puissance, plus d’autonomie et moins de surchauffe).

TECHNOLOGIE FUEL™, pour plus de performances et une meilleure durabilité des outils

Les moteurs FUEL™ 2e génération augmentent les performances, l’autonomie des machines et leur durabilité, grâce à la synergie des 3 technologies exclusives MILWAUKEE® : le moteur sans charbons POWERSTATE, la batterie REDLITHIUM-ION™ et la plateforme électronique intelligente REDLINK PLUS™.



Grâce à la montée en puissance des moteurs FUEL™, les outils offrent des performances comparables aux outils filaires, la compacité et la légèreté en plus. Des atouts majeurs qui permettent à MILWAUKEE® de répondre aux attentes des artisans avec des outils puissants et pratiques La technologie = pour tous leurs travaux courants et répétitifs.