TTI - Techtronic Industrie France - Milwaukee Tools France

MILWAUKEE® fait partie du groupe Techtronic Industries (TTI) fondé en 1985, un des principaux fournisseurs mondiaux d’outillage.



Depuis 1924, la marque développe la conception et la fabrication d’outils électriques à usage professionnel. Avec plus de 500 modèles d’outils, 3100 accessoires et 500 outils à mains, MILWAUKEE® joue un rôle prépondérant sur la scène internationale du marché de l’outillage électroportatif.



Labellisés « HEAVY DUTY », chaque outil est le fruit d’une démarche qualitative associant à la fois les besoins des utilisateurs, une très haute qualité des matériaux, une fabrication à la pointe de la technologie et une ergonomie totalement orientée vers le confort des professionnels.



Avec ses outils, MILWAUKEE® tend à répondre, voir à surpasser toutes les normes et directives européennes et internationales, à la fois en termes de design et de sécurité. Nos programmes de recherche et de développement ont pour objectif d’anticiper et répondre aux futures exigences du marché tant au niveau de la réglementation que de la performance.



MILWAUKEE® est, entre autres, un membre actif de l’EPTA (Association Européenne des Outils Electroportatifs) et est fier de pouvoir s’aligner sur les normes de mesures de l’industrie agréées par l’organisation.



L’innovation est au cœur de notre succès avec plus de 400 ingénieurs Recherche et Développement qui travaillent quotidiennement à l’élaboration des outils et technologies de demain. L’entreprise dispose de plus de 500 brevets à son actif. Ces dernières années, ce sont plus de 450 produits novateurs et durables qui ont été lancés.



GAMME M18™ : UNE BATTERIE, PLUS DE 190 OUTILS

La plateforme sans-fil MILWAUKEE® M18™ associe la puissance, l'ergonomie et les performances dont les professionnels ont besoin. Avec nos batteries REDLITHIUM-ION™ et HighOutput™, les technologies brevetées, les moteurs innovants et l'électronique intelligente intégrée, la gamme M18™ offre une autonomie et des performances inégalées avec plus de 190 outils.



GAMME M12™ : UNE BATTERIE, PLUS DE 90 OUTILS

La plateforme sans-fil MILWAUKEE® M12™ offre une durabilité et une puissance de pointe dans un format compact pour faciliter le travail dans les endroits exigus. Alimentée par sa batterie REDLITHIUM™, la gamme M12™ dispose de plus de 90 outils uniques qui font d'elle la plus grande gamme sans fil compacte du marché.



PLATEFORME MX FUEL™



MILWAUKEE® continue à innover dans la technologie sans fil avec sa nouvelle plateforme MX FUEL™. Le Service Recherche et Développement a conçu et développé une nouvelle gamme d’outils de chantier entièrement connectée, dédiée aux applications les plus exigeantes et énergivores telles que le découpage du béton, la démolition, le carottage, le débouchage et l’éclairage de chantier.



La technologie MX FUEL™ associe 3 innovations exclusives à MILWAUKEE® qui permettent à ses nouveaux outils de surpasser les performances des outils thermiques, filaires et pneumatiques tout en garantissant la sécurité des utilisateurs :

le moteur Brushless POWERSTATE™ + l’intelligence REDLINK PLUS™ + la batterie MX FUEL™ REDLITHIUM-ION disponible en 3,0 Ah et 6,0 Ah.



La nouvelle technologie MX FUEL™ répond à 4 grands critères d’amélioration pour les professionnels : Environnement, avec une réduction sensible de l’empreinte carbone des outils - Santé, avec une baisse importante des émissions toxiques offrant la possibilité d’accéder à de nouveaux espaces de travail intérieurs tels que les tranchées, tunnels, mines… et avec une réduction des bruits et des vibrations des machines - Sécurité, avec des outils ne nécessitant pas de manipulation d’essence ni de mélanges - Confort et Productivité, avec une mise en route rapide des outils et aucune maintenance du moteur nécessaire.



MILWAUKEE®, c’est aussi plus de 3100 accessoires (douilles, embouts, forets, trépans, burins, mèches…) et 500 outils à main (tournevis, clés à cliquet, mètres ruban, niveaux, coupe-boulons, gants, lunettes de sécurité, etc.), sans oublier une gamme de vêtements de travail chauffants et un système de stockage modulaire PACKOUT™ pour le transport, l’organisation et le stockage des outils.



TECHNOLOGIE FUEL™

Une technologie conçue pour les professionnels les plus exigeants alliant puissance et compacité du moteur grâce à 3 innovations exclusives à MILWAUKEE® : le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM-ION™ et la plateforme électronique intelligente REDLINK PLUS™ ; compatible sur les gammes M12™ et M18™.



TECHNOLOGIE ONE KEY™

La première plateforme digitale pour les outils professionnels et les équipements de chantier. Elle permet d’optimiser le temps de travail, gérer le parc de machines, sécuriser et paramétrer les outils.



Notre atelier MILWAUKEE® France :

Le service MILWAUKEE®, une volonté forte de vous apporter le meilleur pour la réparation et la maintenance de vos outils. Un atelier interne en France dédié à notre gamme MILWAUKEE®, une équipe formée travaillant en étroite collaboration avec nos développeurs et sites de production pour une amélioration constante de notre process. Un pôle d’accueil téléphonique dédié au service Milwaukee pour répondre à l’ensemble de vos préoccupations liées à l’après-vente. Vous faciliter le service, une de nos priorités !



Réparer votre outil :

Chez MILWAUKEE®, le Service continue bien après l’achat de votre outil.

Si vous avez besoin d’une assistance concernant vos outils MILWAUKEE®, nous nous engageons à prendre en charge les réparations de manière simple, rapide et efficace grâce à notre Service d’Experts SAV.



Demande de réparation en ligne (e-service) :

Pour gagner en simplicité et rapidité, utilisez le E-Service de MILWAUKEE®.



Les réparations sont effectuées à l’aide de pièces détachées d’origine par des spécialistes qualifiés. Les retraits et retours de vos outils sont 100% gratuits.

Suivez vos réparations du début à la fin grâce à un outil simplifié

Enregistrez-vous en ligne

Choisissez vos lieux de collecte et de retour

Expliquez-nous la raison de la panne

Validez votre demande

Un transporteur procédera à l’enlèvement

Suivez en ligne chaque étape de la réparation

Puis nous vous retournons votre outil réparé