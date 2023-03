La gamme PURE pour la reconstruction de la ZAC Louvois à Vélizy-Villacoublay

Dans le cadre de cette restructuration, l’aménagement du Parc Louvois de Vélizy-Villacoublay a été confié au Cabinet d’Urbanisme Urbicus qui a choisi des produits de la gamme de mobilier urbain fabriqué par Grijsen et commercialisé exclusivement en France par CROSO France. Le choix s’est porté sur les banquettes, les bancs et les ensembles pique-nique petits et grands de la gamme PURE.



La gamme PURE de Grijsen (CROSO France) est issue directement d’un tronc de douglas de 60 ans d’âge classé FSC 100% traité avec un agent d'imprégnation bio-sourcé spécial sans aucun ingrédient chimique. La combinaison du bois et des larges supports en acier, qui confèrent une bonne stabilité à l'ensemble, donne à ces ensembles une allure chic.

Le cabinet Urbicus a su jouer astucieusement avec l’ensemble des produits de la gamme PURE et l’aménagement proposé tire son originalité du jeu subtil entre banquettes, bancs et ensembles pique-nique petits et grands.

Le banc tire son originalité de son dossier partiel et décalé. Certains bancs sont combinés avec des ensembles pique-nique. Concernant les petits ensembles pique-nique, la forme cubique des tabourets en bois est d'une pureté et d'une simplicité extrême, tout comme le plateau de table. Les grands ensembles pique-nique allient banc sans dossier et grande table toujours en douglas.

La pose et la réalisation des espaces verts a été confiée à la société Eurovia pour le plus grand plaisir des habitants du quartier Louvois à Vélizy-Villacoublay. Encore une belle réalisation signée Grijsen pour CROSO France.