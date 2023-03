SLINOVA X, la baie coulissante tout en finesse qui révèle l’horizon

SLINOVA X offre une alliance innovante de PVC, d’aluminium et de RAUFIPRO X®. Ce nouveau matériau 100% recyclable, permet de présenter des lignes minimalistes et un montant central de 32 mm de largeur, un des plus fin du marché.



SLINOVA X permet d’affirmer son style grâce à l’offre de coloris et designs la plus importante du marché (Kaleido Woodec, Kaleido Foil et Kaleido Paint). Disponible dans 200 teintes métallisées, lisses, veinées ou effets bois, avec la possibilité de mixer les finitions intérieures et extérieures. Son couvre-joint latéral avec joint TPE et sa feuillure de dormant entièrement plaxée offrent une finition parfaite et durable.



SLINOVA X présente une empreinte écologique positive. Labellisée EcoPuls et fabriquée grâce au procédé de coextrusion, les profiles intègrent un minimum de 40% de matières recyclées.



Grâce au matériau RAUFIPRO X® et ses joints, SLINOVA X offre une excellente résistance au vent et à l’eau. L’efficacité thermique est assurée par un joint de battement central en TPE en compression et un couvre-joint latéral qui complète l’étanchéité. Associés à un vitrage performant, SLINOVA X augmente le niveau de confort intérieur en réduisant significativement les bruits extérieurs.