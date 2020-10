Cette année, TECHNAL, le spécialiste des systèmes constructifs en aluminium, célèbre ses 60 ans. De la création d’Alusud, à une époque où la menuiserie aluminium était quasi-inexistante, jusqu’à l’intégration en 2017 au sein du groupe Hydro, la marque française, implantée à Toulouse depuis ses débuts, a traversé ces décennies en faisant preuve d’audace. Un esprit visionnaire insufflé par son fondateur André Bos, créateur en 1963 du profilé rainuré « 4114 » qui a bâti la « success-story » TECHNAL.

Marque de référence dans le monde de l'architecture et du bâtiment, et également chez les particuliers, TECHNAL est reconnue à l'international pour la qualité et la performance de ses solutions. Des menuiseries innovantes, design et gages de confort pour les utilisateurs qui vivent en harmonie, reflets de son ADN. Sa proximité avec l'ensemble des professionnels, son sens du service, son écoute... sont également des valeurs fondatrices et fédératrices que TECHNAL s'attache à perpétuer. À la recherche de l'excellence, elle s'appuie sur l'engagement et la passion des femmes et des hommes pour l'atteindre.

60 ans d'innovation et de design

Innover, en imaginant des choses simplement mais différemment, telle est la philosophie de TECHNAL. Un esprit pionnier, nourri par la marque, pour toujours conserver une longueur d'avance. Véritable apporteur de solutions, TECHNAL est à l'origine de nombreuses avancées technologiques aujourd'hui démocratisées.

Du coulissant épuré et performant GK considéré, dès sa commercialisation en 1975, comme la « Rolls des baies coulissantes » à la première véranda à tubulure du marché baptisée JADE en 1993, en passant par le lancement de la gamme de fenêtres universelles SOLEAL en 2007, le premier coulissant à ouvrant caché LUMEAL en 2009, la fenêtre anti-bruit active en 2015 ou plus récemment la fenêtre climatique en 2017...

Créatrice de tendances, la marque a fait évoluer l'offre de finitions: le blanc laqué TECHNAL, les collections EXCLUSIVES aux tonalités texturées et en 2019 les couleurs « Regards d'architectes » en collaboration avec ALAIN MOATTI et KENGO KUMA. TECHNAL a également été précurseur en communication. Elle a par exemple été la première marque dans le secteur de la menuiserie à être présente en télévision dès 1987.

60 ans de passion pour l'architecture

ANDRÉ BOS a noué très vite des relations étroites avec les architectes. Cela a débuté avec des documentations complètes que les commerciaux leur remettaient en mains propres à travers la France. En 1987, TECHNAL franchit un nouveau cap en confiant la réalisation de son stand BATIMAT à un architecte de renom.

JEAN NOUVEL, JEAN-MICHEL WILMOTTE, NORMAN FOSTER, FRANÇOISE-HÉLÈNE JOURDA, JACQUES FERRIER, NICOLAS MICHELIN, KENGO KUMA, STEFANO BOERI..., la collaboration se poursuit depuis 33 ans.

En 2002, le lancement du PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL est l'occasion de valoriser la coopération entre les architectes, les maîtres d'ouvrage, les fabricants-installateurs et l'industriel. Pour poursuivre et renforcer son histoire avec les prescripteurs, TECHNAL lance fin 2018 sa communauté « Club 4114 ». Au programme : échanges d'expériences, inspirations et amour pour l'architecture. En 2019, le concours international WORLD ARCHITECTURE TECHNAL AWARDS (WATA) marque d'une nouvelle pierre blanche l'histoire de TECHNAL. Il confirme le rayonnement de la marque française, reconnue au-delà des frontières pour son savoir-faire et ses solutions en aluminium conjuguant design et confort de vie.

60 ans de proximité et d'accompagnement client

Clé de la réussite de TECHNAL, la relation de proximité que la marque soigne avec chaque client professionnel, quels que soient son marché et sa taille.

Elle les accompagne et s'attache à faciliter toujours plus leur quotidien : développement de logiciels spécifiques tels que TECH ACOUSTIC et TECH 3D-BIM, mise à disposition du laboratoire d'essais Innovation & Test Center (ITC), maintien en région des POINT SERVICES TECHNAL (PST) à la fois lieu d'échange entre pairs et de stockage de références, showroom, atelier de fabrication en libre-service pour les artisans et fabricants-installateurs...

Une culture du service, valeur fondamentale de la marque, qui a joué un rôle central dans son implantation internationale dans plus de 70 pays.

En 1981, cette culture du service s'illustre par la création du premier réseau de menuisiers en France baptisé « ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL » et qui aujourd'hui regroupe 230 membres.

L'objectif est de fédérer ses partenaires autour d'une démarche commune pour garantir aux maîtres d'œuvre et d'ouvrage une qualité de fabrication et de pose. Elle se renforce également avec le lancement des espaces MAISONS DE LUMIÈRE en 2007.

Dédiés aux particuliers, ces points de vente leur permettent d'être conseillés par des professionnels et d'élaborer en toute sérénité leurs projets. Depuis début 2020, ils ont évolué en concessions afin d'intensifier le maillage national et répondre ainsi avec réactivité aux attentes du plus grand nombre.

60 ans de femmes et d'hommes engagés

Collaborateurs, ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL, MAISONS DE LUMIÈRE, fabricants... sont de véritables ambassadeurs qui portent la marque avec amour et conviction. Des postes à la production aux commerciaux, en passant par le marketing, la communication ou encore la comptabilité, les équipes sont passionnées.

Nombre de collaborateurs ont fait leur carrière dans l'entreprise, environ 35 % ont plus de 20 ans d'ancienneté et 55 % y travaillent depuis plus d'une décennie*.

Ils ont à cœur de transmettre leurs savoirs et les valeurs de TECHNAL aux nouveaux talents. L'attachement à la marque se ressent également côté clients. Fidèles, ils partagent une relation forte, parfois transmise de génération en génération.



* Chiffres Hydro Building Systems France

60 ans d'aluminium, matériau noble et durable

L'aluminium rien que l'aluminium ! Faire le choix d'un unique matériau, noble, durable et souple dans ses applications, est une stratégie poussée par le fondateur ANDRÉ BOS et perpétuée au fil des décennies par les dirigeants.

Depuis un peu plus d'un an, TECHNAL fournit d'ailleurs à ses clients des profilés aluminium bas carbone Hydro REDUXA 4.0 et Hydro CIRCAL 75R plus respectueux de l'environnement.

Le premier est fabriqué à l'aide d'énergie hydro-électrique et possède une empreinte carbone maximum de 4,0 kg de CO2e/kg d'aluminium. Le second est constitué d'au moins 75 % d'aluminium recyclé provenant d'anciennes menuiseries et garantit une empreinte carbone de 2,3 kg de CO2e/kg d'aluminium. C'est 84 % de moins que la moyenne mondiale pour l'extraction primaire.



