La marque Hitachi Cooling & Heating sur le chemin de la croissance

La solution exclusive Hitachi Triple C R32 qui combine Chauffe-eau, Chauffage et Climatisation avec un seul groupe extérieur est désormais disponible au fluide R32. Idéale dans le neuf et la rénovation, cette solution permet d’atteindre, en quelques minutes seulement, une température confortable en chauffage comme en rafraîchissement et couvre les besoins en eau chaude de toute la famille.